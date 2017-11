Goleiro do Stoke, Butland fratura dedo em treino e é cortado da Seleção Inglesa

Foto: Nick Potts/PA Images via Getty Images

A Seleção Inglesa terá mais um desfalque nos próximos amistosos: o goleiro Jack Butland quebrou um dedo no treino desta quinta-feira (9) e foi cortado. O anúncio foi feito pela própria Football Association - FA, que afirmou ainda que não convocará outro jogador em seu lugar.

Não há previsão para a volta de Butland aos gramados, no entanto, o arqueiro já retornou ao Stoke City para continuar o tratamento. O inglês agora compõe a lista de sete lesionados do time nacional, junto a nomes como Harry Kane, Dele Alli, Raheem Sterling e Jordan Henderson.

De acordo com o portal britânico Sky Sports, Butland tinha boas chances de ser o titular em pelo menos um dos dois amistosos marcados. Assim, Joe Hart (do West Ham United) e Jordan Pickford (do Everton) disputarão a vaga e dependerão da decisão do técnico Gareth Southgate.

O goleiro dos Potters já chegou a ser convocado anteriormente, mas só disputou seis partidas no total pela Seleção Inglesa. A última vez foi na rodada final das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, em outubro deste ano, quando venceu a Lituânia por 1 a 0.

Já classificado para a Copa de 2018, o English Team disputará dois amistosos internacionais contra seleções importantes. Primeiro, enfrentará a Alemanha nessa sexta-feira (10), às 18h; depois, jogará contra o Brasil, na próxima terça-feira (14), também às 18h. Ambas as partidas terão como palco o tradicional Estádio de Wembley, em Londres.

