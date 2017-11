Após quase ir ao Barcelona, Coutinho se diz feliz no Liverpool e exalta Premier League

Foto: Getty Images/Catherine Ivill

O meia brasileiro Philippe Coutinho afirma estar feliz no Liverpool, em meio a boatos que ligam o camisa 10 dos Reds com uma mudança para Barcelona em janeiro. O clube catalão tentou assinar com o jogador na última janela de transferências e planejam um novo esforço para levar o meio-campista para o Camp Nou em janeiro.

No entanto, o brasileiro insiste que está feliz com a vida em Liverpool e está gostando de jogar na Premier League. "Estou jogando em uma das maiores ligas do mundo", disse Coutinho, que serve ao Brasil nesta Data Fifa. "Eu sempre estou feliz. Mas agora é importante se concentrar na seleção. Atualmente estou muito feliz com minha vida", completou o brasileiro.

Coutinho tem uma lesão na perna desde o dia 22 de outubro, mas o jogador de 25 anos diz estar recuperado e disponível para jogar contra a Inglaterra, nesta terça-feira (14). "Estou 100% em forma", disse ele. "Eu tive uma lesão e perdi três partidas, mas agora estou voltando e estou 100% preparado para essa partida [contra a Inglaterra]. Usar a camisa amarela é sempre uma verdadeira honra. Será uma honra jogar neste jogo. Esperamos fazer um ótimo show nesta partida", afirmou Coutinho.

O companheiro de Liverpool de Coutinho, Dominic Solanke, também pode entrar em campo nesta terça, depois de ter sido captado do time Sub-21 da Inglaterra por Gareth Southgate para a equipe principal. Southgate nomeou um grupo com pouca experiência, incluindo três estreantes, no empate sem gols da última sexta-feira (10) com a Alemanha, mas Coutinho diz que os jovens jogadores tiveram seus pedidos atendidos.

"Eles não foram escolhidos porque são jovens, mas porque merecem seus lugares", disse Coutinho. "Eles serão realmente motivados. Eles darão o seu melhor. Eles [os ingleses] têm alguns grandes jogadores. Será um ótimo jogo", afirmou o meia.

Coutinho vê o embate com a Inglaterra como um bom teste para o Mundial da Rússia. "É um grande desafio jogar contra a Inglaterra e este jogo é uma ótima preparação para a Copa do Mundo", disse Coutinho.