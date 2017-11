Com novidades, seleção inglesa feminina é convocada para partidas das Eliminatórias

Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

A treinadora interina da seleção feminina da Inglaterra, Mo Marley, convocou 26 atletas nessa terça feira (14) para os confrontos diante de Bósnia no dia 24 e Cazaquistão no dia 28, válidos pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Feminina de 2019, que será na França.

A lista conta com algumas novidades, como a primeira convocação da atacante Keira Walsh do Manchester City e da meio campista Leah Williamson, do Arsenal, ambas fazem parte das Lionesses desde o sub-15 de base e recebem uma chance na equipe principal das Lionesses. Além delas, a goleira Karen Bardsley, que sofreu lesão na Eurocopa Feminina 2017, retorna a lista de convocadas. A meia Jade Moore, do Reading, não foi convocada por conta de uma cirurgia no tornozelo.

Em entrevista ao site da federação inglesa, a treinadora disse: "Essas partidas são extremamente importantes para a campanha de qualificação para a Copa do Mundo e buscaremos obter dois bons resultados para terminar 2017 de uma ótima forma. Conheço Keira e Leah bem, pois trabalharam comigo nas seleções de base, são jogadoras jovens, talentosas, com muito potencial e que fazem boas temporadas com suas equipes na FA WSL."

Sobre as duas partidas, que serão em Walsall e Colchester, respectivamente, a treinadora aguarda um bom público e bom nível da equipe:"Estamos ansiosas para terminar o ano com dois jogos em casa. Esperamos bom público em ambas as partidas e vamos buscar duas excelentes performances para nossos torcedores".

A contrubada saída de Mark Sampson após ser semifinalista da Eurocopa 2017 e terceiro colocado na Copa do Mundo Feminina em 2015, o treinador galês deixou o cargo sob alegações de racismo por parte da atacante das Lionesses e do Chelsea, Eniola Aluko, que estão sendo ainda investigados pela Federação Inglesa. Marley, ex-treinadora do Everton Ladies e que desde 2001 treina a equipe feminina sub-19 das Lionesses, foi mantida como interina e caso conquiste bons resultados, poderá ser efetivada no cargo. Em duas partidas no comando da equipe principal, a treinadora tem uma vitória por 6 a 0 diante da Rússia e uma derrota em amistoso contra a França por 1 a 0.

Confira a lista completa de convocadas

Goleiras: Karen Bardsley (Manchester City), Siobhan Chamberlain (Liverpool), Mary Earps (Reading), Carly Telford (Chelsea)

Defensoras: Gemma Bonner (Liverpool), Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Lyon), Jess Carter (Birmingham City), Alex Greenwood (Liverpool), Steph Houghton (Manchester City), Demi Stokes (Manchester City), Casey Stoney (Liverpool)

Meio-campistas: Isobel Christiansen (Manchester City), Jordan Nobbs (Arsenal), Jo Potter (Reading), Jill Scott (Manchester City), Keira Walsh (Manchester City), Fara Williams (Reading), Leah Williamson (Arsenal)

Atacantes: Karen Carney (Chelsea), Danielle Carter (Arsenal), Toni Duggan (Barcelona), Fran Kirby (Chelsea), Melissa Lawley (Manchester City), Nikita Parris (Manchester City), Jodie Taylor (Arsenal).