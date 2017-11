Ronaldinho Gaúcho afirma que Coutinho é o jogador ideal para o Barcelona

Foto: Getty Images/Mohd Fyrol

O ex-camisa dez de Barcelona e Seleção Brasileira, Ronaldinho Gaúcho, acredita que o meio-campista do Liverpool, Philippe Coutinho, possui um estilo de jogo que se encaixa na forma do Barcelona, considerando a forma de jogar do compatriota "perfeita" para o clube catalão.

Coutinho foi assediado pelo Barcelona durante toda a última janela de transferências na Europa. A mudança de Liverpool para Barcelona não saiu do papel, mas, segundo a imprensa espanhola, o clube catalão pode ir em busca do brasileiro novamente em janeiro.

Segundo Ronaldinho Gaúcho, o Barcelona é o clube ideal para Coutinho dar sequência na carreira. "Ficaria muito feliz por ver um jogador como ele jogar por um clube que foi meu durante anos. Acredito que a forma como joga é perfeita para o Barcelona. Ficaria muito orgulhoso de ver um jogador tão talentoso vestir aquela camisa", declarou o Gaúcho à emissora britânica Sky Sports.

Para Ronaldinho, Coutinho encaixa como uma luva no jeito Barcelona de jogar futebol. (Foto: Getty Images)

O ex-camisa dez do Barça afirmou ainda que as qualidades de Coutinho serão muito úteis para o Brasil na luta pelo hexacampeonato no Mundial de 2018. "As qualidades do Coutinho também vão ajudar, espero eu, o Brasil a ganhar o próximo Mundial. Tem todas as condições para jogar em qualquer time no mundo", afirmou.

Ronaldinho está em Londres, local do confronto entre Brasil e Inglaterra nesta terça-feira (14), como embaixador do Futebol pela Paz, e o Gaúcho acredita que Gareth Southgate está construindo um time que pode competir em grandes torneios.

"Eu os acompanho de perto e você pode ver muitos jogadores jovens entrarem na equipe", disse. "Mesmo que eles não sejam muito conhecidos agora, eles têm talento e só têm a melhorar. Esta equipe da Inglaterra não será baseada no individual, mas sim na força do grupo. Eu acho que eles terão uma boa Copa do Mundo", concluiu Ronaldinho.