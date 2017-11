Inglaterra anuncia amistosos contra Holanda e Itália visando preparação para Copa do Mundo

Google Plus

(Foto: Catherine Ivill/AMA via Getty Images)

Na tarde desta terça-feira (14), a Football Association (FA) anunciou dois novos compromissos para a seleção da Inglaterra. Tendo em vista a preparação para a Copa do Mundo, os Three Lions irão enfrentar Holanda e Itália em partidas amistosas em 2018.

No dia 23 de março, a seleção inglesa viaja a Amsterdã para enfrentar a Holanda na Johan Cruyff Arena. Já no dia 27 de março, a equipe recebe a Itália no célebre Wembley Stadium.

Os confrontos fazem parte dos preparativos diretos para o Mundial na Rússia. Comandados por Gareth Southgate, os ingleses continuam buscando enfrentar seleções de peso mundial, por mais que Holanda e Itália não tenham se classificado à Copa 2018.

Informações de ingressos para os amistosos já estão disponíveis no site da federação inglesa. Vale lembrar que, recentemente, a Inglaterra enfrentou Alemanha e Brasil em duelos amistosos; ambas as partidas terminaram empatadas em 0 a 0.