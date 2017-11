Mourinho confirma que Ibrahimovic voltará aos gramados ainda em 2017

Foto: VI Images via Getty Images

Depois de um bom tempo parado, o retorno de Zlatan Ibrahimovic parece estar cada vez mais próximo. O sueco vem se recuperando de cirurgia no joelho direito, realizada em abril deste ano, e por isso não disputou nenhuma partida na atual temporada pelo Manchester United. Mas o técnico José Mourinho crava: ele volta ainda em 2017.

Em entrevista ao canal Sky Sports, o comandante dos Red Devils falou sobre a expectativa do retorno do sueco à equipe. As previsões iniciais eram de que o atleta só voltaria a campo no próximo ano, mas a força de vontade de Zlatan contribuiu na aceleração desse processo.

"Ele é um leão, é um lutador, é ambicioso. Creio que esses são bons jeitos de descrevê-lo, e é por isso que está quase de volta. Como esperávamos, ele conseguiu diminuir o tempo de recuperação e vai retornar em 2017, o que é magnífico."

Na última temporada, Ibrahimovic foi o artilheiro do Manchester United, com 28 gols marcados. No final do mês de agosto, ele assinou mais um ano de contrato com a equipe, passando a vestir a especial camisa 10. Em vídeo promocional da Volvo, o atacante falou sobre usar tal número.

"Para mim, quem usa a 10 é a estrela, aquele que faz a diferença, que é o líder. Não é algo que é dado a você, é algo que você é, e eu me sinto nessa posição. Para ser honesto, creio que minha volta de lesão é um gatilho. Isso porque eu já usei esse número na Seleção Sueca e também no PSG", afirmou.

O retorno de Ibrahimovic ainda não tem data marcada, mas alguns portais britânicos afirmam que o atacante pode estar disponível para o Derby de Manchester, que ocorre no dia 10 de dezembro. Atualmente, o United ocupa a segunda colocação da Premier League, com 23 pontos.