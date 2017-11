Liverpool encara Southampton visando G-4 na Premier League

A Premier League está de volta após a última pausa de Data Fifa de 2017. Embalado por resultados positivos antes do intervalo internacional, o Liverpool volta à Anfield e receberá o Southampton, que ainda busca ascensão na tabela. O duelo acontecerá às 13h deste sábado (18), no horário brasileiro de verão.

Apesar de viver mau momento na temporada e sem participar de competições europeias, o time visitante é sempre uma pedra no sapato do Liverpool. Na temporada passada, os reds não conseguiram vencer na Premier League e foram eliminados pelo adversário na semifinal da Copa da Liga inglesa.

Sadio Mané e Philippe Coutinho provavelmente estarão fora de combate, sendo os principais desfalques. Mas a decisão da ausência será feita instantes antes do confronto. Pelo lado do Soton, apenas o meia Mario Lemina não fica a disposição de Mauricio Pellegrino. O Liverpool é o 5° colocado, apenas três pontos atrás do Chelsea.

Mané e Coutinho de fora; Henderson pode voltar

Treinos para aprimoramento. O Liverpool buscou melhorar fundamentos para a continuação da temporada. Durante boa parte da semana, Jurgen Klopp esteve ausente por problemas médicos. O alemão voltou para Melwood na quinta-feira (16) e esteve de olho na preparação contra o Southampton.

Com mais uma micro lesão detectada quando estava a disposição da Seleção de Senegal, Sadio Mané virou a maior dúvida para a partida. Mas pode ter uma volta importante. O capitão Jordan Henderson esteve nos treinamentos desde a quarta-feira (15) e pode ficar a disposição de Klopp ainda que no banco de reservas.

O volante comentou sobre sua situação, esperançoso para entrar em campo contra o Southampton:"Eu me sinto bem. Eu completei minha primeira sessão de treinos[na quarta-feira], então espero poder fazer parte do plantel já neste fim de semana".

Foto: Divulgação/Liverpool

Nove gols marcados. Treze pontos e apenas três vitórias. A atual temporada não vem sendo das melhores para o time do Southampton. A única das poucas coisas a se comemorar pelas bandas do sul inglês é sobre o gol mais bonito de outubro, escolhido pela FA. O meia Soufiane Boufal marcou o único gol da vitória do Soton sobre o West Brom no último dia 21.

O técnico do Southampton, Mauricio Pellegrino, que já trabalhou no Liverpool, mencionou em coletiva quais os pontos chaves para evitar que os reds coloquem em campo em estratégia: "Eu acho que manter a posse e administrar a bola será a chave neste jogo, porque Southampton e Liverpool são equipes que são mais confortáveis ​​com a bola, então este será o momento-chave".

Pellegrino também comentou a importância de uma eventual vitória, já que não leva três pontos para Staplewood há quatro partidas. "Esta é uma oportunidade para tentar mostrar como somos, tentar fazer o mesmo que fizemos em casa . Talvez possamos encontrar mais espaço do que o normal. Nos últimos quatro jogos jogamos contra equipes que davam pouco espaço. Talvez agora encontremos mais espaços. Não posso dizer que será mais fácil, mas talvez seja um jogo diferente".