United e Newcastle se enfrentam no Old Trafford com ambos precisando de reabilitação

INCIDENCIAS: pela 12° rodada da premier league, united e newcastle se encaram no old trafford

O último duelo de sábado (18) da 12° rodada da Premier League reserva um confronto entre equipes de tradição no país. O vice-líder Manchester United receberá o Newcastle no Old Trafford às 15h30 com ambos precisando de resultado positivo para melhoras as perspectivas.

Antes da pausa de Data Fifa, o Newcastle perdeu no Norte da Inglaterra para o Bournemouth por 1 a 0 e estacionou na 11° colocação com 14 pontos. Já os comandados de José Mourinho precisam se recuperar para mostrar o espetáculo do início de temporada. Os red devils estão com 23 pontos, oito atrás do líder e rival City, e ainda vem de derrota para o Chelsea na última rodada.

A novidade para o United fica para a volta de duas das principais estrelas do time: Pogba e Ibrahimovic. O francês estava fora desde a segunda rodada da Uefa Champions League. O sueco passou ainda mais tempo fora, desde abril, quando machucou o joelho e teve de se submeter a uma cirurgia. No entanto, Lukaku segue firme como titular. Em oito jogos contra o Newcastle, o atacante belga marcou nove vezes.

Mourinho prega respeito a Benitez

Apesar de não viver seu melhor momento na temporada, o Manchester United aponta como favorito para a partida e pode comemorar volta aos gramados de Pogba e Ibrahimovic. Porém, ambos devem ficar no banco de reservas e provavelmente não entrem em campo.

José Mourinho comentou sobre o adversário e, principalmente sobre o comandante adversário, Rafael Benitez, a quem teceu elogios sobre conquista de títulos. "Eu o respeito como pessoa e como profissional. Ele está comigo na lista dos poucos treinadores da Europa que ganharam a Liga dos Campeões e a Liga Europa, tenho um imenso respeito por ele. Então, estou mais do que feliz em vê-lo e para saudá-lo, e depois para jogar mais uma partida porque, no final do dia, é apenas mais uma partida".

No Old Trafford, casa do duelo deste sábado, o United perdeu apenas uma para o Newcastle em 32 confrontos. São 22 vitórias contra nove empates e uma derrota, que ocorreu em dezembro de 2013, gol único marcado por Yohan Cabaye.

Newcastle "sem pressa" para decolar

O Newcastle vem de duas derrotas consecutivas. Apesar de não pontuar nesse período, o Newcastle não se desgarrou do pelotão de cima, estando apenas cinco pontos atrás do chamado "Big Six", com 14 pontos ganhos.

Rafa Benítez esclareceu sobre o momento vivido pelo time, salientando para uma queda de rendimento precisando ser levada como normal. "Somos um clube recém-promovido que tem que se estabelecer na Premier League. Nós temos um jovem time, então é um processo de aprendizagem para todos e perder alguns jogos faz parte do processo. Espero que possamos vencer nesse fim de semana, mas temos que pensar que o objetivo é primeiro seguir na Premier League e depois subir de nível".