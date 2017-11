Voltando de lesões, Ibrahimovic, Pogba e Rojo são relacionados e podem enfrentar Newcastle

Foto: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

O Manchester United pode ter três reforços importantes para o próximo jogo da Premier League: o meia Paul Pogba, o atacante Zlatan Ibrahimovic e o zagueiro Marcos Rojo foram relacionados e estarão disponíveis para enfrentar o Newcastle, nesse sábado (17).

A informação foi dada pelo técnico José Mourinho, que concedeu entrevista à MUTV, canal oficial do clube. O português falou sobre o processo de reabilitação dos atletas, e afirmou que alguns deles já poderão enfrentar os Magpies.

"Os jogadores que estavam se recuperando de lesão, até os que estavam fora há muito tempo, estão prontos para jogar de novo. Estou falando de Pogba, de Ibrahimovic e de Rojo", explicou o treinador.

Mourinho já havia confirmado que Ibra estaria de volta em 2017, mas grande parte da imprensa britânica esperava que o retorno fosse no mês de dezembro. O sueco não joga desde abril deste ano, quando rompeu um ligamento do joelho direito.

"Ele se recuperou totalmente. Claro, não dá para esperar que ele jogue logo 90 minutos ou entre em partidas consecutivas como fez em sua carreira toda. Precisa de tempo para voltar a seu nível, sua confiança, tudo isso. Mas, no ponto de vista médico, ele estar pronto é fantástico."

Coincidentemente, Rojo se lesionou no mesmo jogo que Ibrahimovic, com problema no ligamento do joelho. Desde então, o argentino não entrou em campo nenhuma vez, seja por Seleção ou no clube.

Pogba também foi elogiado pelo técnico dos Red Devils, que tentou evidenciar a diferença do time quando o meia joga e quando não joga. O francês está parado desde setembro, quando sofreu uma lesão muscular na coxa.

Atualmente, o United ocupa a segunda posição na tabela da Premier League, com 23 pontos conquistados. O líder da competição é o rival Manchester City, que já ganhou 31 pontos.

+ Inglaterra anuncia amistosos contra Holanda e Itália visando preparação para Copa do Mundo

+ Robinho relembra passagem pelo City, exalta Gabriel Jesus e revela que quase acertou com Chelsea