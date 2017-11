Com volta de David Luiz, Chelsea encara West Brom fora de casa

INCIDENCIAS: Partida válida pela 12ª rodada da English Premier League que será realizada no estádio The Hawthorns.

Neste sábado (18) às 13 horas, o Chelsea vai até o The Hawthorns, para encarar a equipe do West Bromwich, atual 16ª colocada na Premier League. O duelo será válido pela 12° rodada da competição nacional.

Os comandados de Antonio Conte, atualmente na 4ª posição, esperam voltar do oeste da Inglaterra com os três pontos conquistando assim sua 4ª vitória seguida na competição. Já o time dirigido por Tony Pullis tentará reencontrar as vitórias após 9 jogos sem vitória, a última vez que o West Bromwich conseguiu vencer na Premier League foi no dia 19 de Agosto, quando ganhou por 1 a 0 do Burnley.

Última rodada

O Chelsea enfrentou o Manchester United e venceu com um gol solitário de Álvaro Morata. Com o resultado, a equipe de Conte ganhou pontos importantes e segurou o United em sua disparada na liderança junto com o Manchester City.



Do outro lado, o West Bromwich deu sequência à sua péssima forma atual chegando à sua nona partida sem vencer ao perder para o recém promovido Huddersfield fora de casa por 1 a 0.

Após ausência, David Luiz retorna à relação do Chelsea

O zagueiro estará de volta à equipe do Chelsea após estar ausente contra o Manchester United na última rodada. Na partida frente aos red devils o treinador italiano Antonio Conte optou por usar o dinamarquês Christensen e deixar o brasileiro de fora. Quando questionado sobre a decisão, o italiano disse que "o futuro de David Luiz eu não sei, mas sei que Christensen é o presente e futuro do Chelsea."

Em entrevista concedida nesta sexta-feira (17) Conte afirmou que David Luiz faz parte da equipe londrina e que o jogador tem que aceitar suas decisões:

"David Luiz está no elenco, foi uma decisão técnica e todo jogador tem que reagir bem para aceitar minha decisão. É normal", disse o treinador.

West Bromwich tentará surpreender atuais campeões

Apesar de nas últimas cinco partidas envolvendo as duas equipes o West Brom ter saído derrotado três vezes e com um empate, os donos da casa vão tentar repetir o mesmo feito de maio de 2015 quando bateram o Chelsea em casa por 3 a 0, vitória que confirmou na época a permanência do West Bromwich Albion na Premier League.

Mesmo com importantes desfalques como Nacer Chadli e Dawson, o treinador Tony Pulis comentou sobre as possibilidades do West Brom na partida e disse que será um jogo difícil e bom de se ver:

"Nós sabemos que será um jogo difícil, porém também será um bom jogo para quem assiste. Estaremos de dedos cruzados para que tudo ocorra bem", afirmou o técnico galês.