Pochettino exalta orgulho mesmo após derrota do Tottenham: "Futebol foi fantástico"

Na manhã deste sábado (18), o Tottenham foi superado pelo Arsenal em partida válida pela 12ª rodada da Premier League. Esta foi a primeira derrota de Maurício Pochettino no clássico desde que assumiu o comando dos Spurs em 2014. Caso tivesse vencido o confronto, o treinador teria chegado à sua 100ª vitória à frente da equipe.

Apesar da derrota no dérbi norte-londrino, o treinador do Tottenham mostrou-se orgulhoso com o desempenho "fantástico" de seus comandados. Para Pochettino, o equilíbrio em campo não se refletiu no placar somente pelas polêmicas envolvendo a arbitragem.

“Foi um jogo equilibrado em termos de finalizações, posse de bola. Estou desapontado pela minha equipe, vocês viram o que aconteceu. Estou desapontado porque os pequenos detalhes foram contra nós. É verdade que eles (Arsenal) marcaram e nós não, mas estou muito orgulhoso porque o futebol foi fantástico", disse o treinador.

Em entrevista pós-jogo, Pochettino mostrou-se muito frustrado com os erros de arbitragem no Emirates Stadium. Entretanto, o comandante reforçou que falhas são comuns no futebol, e podem acontecer tanto a favor quanto contra sua equipe.

"No primeiro gol (a falta) é óbvia, no segundo talvez. Nesse tipo de jogo, quando você enfrenta uma das seis primeiras equipes como o Arsenal, os pequenos detalhes mudam o jogo. Isso me deixa desapontado, mas é o futebol. Às vezes (os erros) são a seu favor como foi diante do Swansea, às vezes são contra como diante do Arsenal. E com o mesmo Mike (juiz da partida). Isso é frustrante, mas às vezes você pode cometer um erro", completou.

Pela Premier League, o próximo compromisso do Tottenham é no sábado (25). Em partida válida pela 13ª rodada do torneio inglês, os Spurs recebem o West Bromwich em Wembley.