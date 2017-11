Com lesão na posterior da coxa, Stones desfalca o Manchester City por seis semanas

Google Plus

Apesar da vitória sobre o Leicester City e a liderança isolada na Premier League, Pep Guardiola acaba de ganhar nova preocupação no Manchester City. Durante o confronto deste sábado (18), o zagueiro John Stones sofreu uma lesão na posterior da coxa direita e deve desfalcar os Citizens por até seis semanas.

"É algo infeliz para nós. Acredito que John pode ficar de fora por seis semanas com esse tipo de lesão. Não temos muitos zagueiros centrais, mas o espírito na equipe e nos jogadores é bom. vamos encontrar uma solução", disse o treinador em entrevista pós-jogo.

Stones deixou o campo lesionado pouco após a marca dos 30 minutos iniciais, sendo substituído por Mangala. A assessoria do clube ainda não divulgou mais informações sobre a lesão do camisa 5.

Pela Premier League, o Manchester City volta a campo no próximo domingo (26). O adversário da vez é o Huddersfield Town no John Smith's Stadium, em partida válida pela 13ª rodada do torneio inglês.