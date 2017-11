Klopp destaca maturidade do Liverpool na vitória sobre o Southampton

Google Plus

Foto: David Blunsden via Getty Images

O Liverpool venceu o Southampton na tarde deste sábado (18) por 3 a 0, com dois gols de Salah e um de Coutinho. Com a vitória, os Reds chegam aos 22 pontos e seguem na disputa pelo Top Four da Premier League.

O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, elogiou a maturidade da equipe para construir a vitória sobre os Saints: "Ainda estamos aprimorando. Se você não marca, deve tentar de novo e de novo, até conseguir. Essa paciência é fundamental. A atuação de hoje foi muito madura e isso é importantíssimo".

Klopp também falou sobre a ótima atuação de Mohamed Salah, que vive ótima fase. O egípcio marcou duas vezes contra o Southampton e assumiu a artilharia da Premier League, com oito gols. "O primeiro gol não foi de uma jogada trabalhada, foi mais um erro do Southampton. Mas foi um belo gol. Já o segundo, foi uma jogada incrível. O passe do Coutinho foi excelente, é difícil encontrar um companheiro dentro da área em posição legal como estava o Salah" destacou Klopp.

O treinador alemão também falou sobre a ausência do zagueiro Matip. Klopp disse que a lesão do camaronês não é grave, porém preferiu não arriscar. Provavelmente, ele não estará disponível para o próximo jogo dos Reds.

O Liverpool voltará a campo na próxima terça-feira (21) pela Uefa Champions League. O jogo será fora de casa, contra o Sevilha, pela quinta rodada da fase de grupos da competição internacional.