Guardiola comemora mais uma vitória no Manchester City e lamenta desfalque de Stones

(Foto: Plumb Images/Leicester City FC via Getty Images)

Na manhã deste sábado (18), o Manchester City venceu o Leicester City por 2 a 0 com gols de Gabriel Jesus e Kevin De Bruyne. Apesar do triunfo fora de casa e da liderança isolada na Premier League com 34 pontos, o treinador Pep Guardiola ganhou uma preocupação no elenco dos Citizens.

Durante o confronto no King Power Stadium, o zagueiro John Stones sofreu uma lesão na posterior da coxa direita e deve desfalcar o elenco por até seis semanas. Vincent Kompany deve ser o substituto do camisa 5 do City.

"Estou bastante impressionado com Vincent. Depois de mais de dois meses fora e só um jogo com sua seleção (Bélgica), é difícil voltar. Mas sabemos que ele é competidor e quão forte ele é como zagueiro, com ou sem a bola. Ele nos ajudou muito no fim da temporada passada, (jogando) sete partidas consecutivas. Tomara que ele esteja em forma e seguro para o próximo período de jogos",​ declarou Guardiola sobre Kompany.

(Foto: Plumb Images/Leicester City FC via Getty Images)

Em entrevista pós-jogo, o comandante fez uma breve análise sobre a vitória dos Citizens fora de casa, a décima consecutiva na Premier League e sétima consecutiva como visitante. Pep ainda enalteceu as habilidades coletivas do grupo e o talento de Kevin De Bruyne, que marcou um golaço e sacramentou o triunfo da equipe.

"O primeiro (gol) foi bom porque marcamos depois de vários passes, usamos o espaço e tomamos boas decisões. Depois o de Kevin (De Bruyne), foi seu talento... Na última temporada, não marcamos esse tipo de gol, ele acertou a trave diversas vezes. Nesse ano, a bola está entrando. Sempre é complicado depois da pausa internacional, mas não estou surpreso com meus jogadores. (...) Nós controlamos o jogo de novo, não sofremos e são mais três pontos”, disse Guardiola.

Pela Premier League, o Manchester City volta a campo no próximo domingo (26). O adversário da vez é o Huddersfield Town no John Smith's Stadium, em partida válida pela 13ª rodada do torneio inglês.