Ibrahimovic, sobre retorno aos gramados: "Lesões não se recuperam como humanos"

Ibra entrou em campo faltando 13 minutos para o encerramento do jogo (Foto: Gareth Copley/Getty Images)

Após sete meses se recuperando de uma lesão no joelho direito, o atacante Zlatan Ibrahimovic retornou aos gramados nesse sábado (19). Na goleada do Manchester United sobre o Newcastle, no Old Trafford, pela Premier League, craque sueco entrou no segundo tempo, na vaga do francês Anthony Martial. Ele não marcou, mas obrigou o goleiro do time visitante, Robert Elliot, a defender um voleio e ficou 13 minutos em campo.

Em entrevista pós-jogo ao canal BT Sport, o jogador de 36 anos comemorou seu retorno à ativa e, como de praxe, soltou uma declaração impactante. "Foi especial. Um dia diferente, mas a mesma qualidade. É a minha cabeça que joga, meu joelho só precisa seguí-la. Não estou preocupado com o que vem em seguida. Leões não se recuperam como humanos", destacou.

Ibrahimovic lesionou seu joelho direito em abril deste ano, na partida contra o Anderlecht, no Old Trafford, pelo duelo de volta das quartas de final da Uefa Europa League. O jogador passou por cirurgia no mesmo mês. Mesmo sem terminar a temporada passada, ele foi o artilheiro dos Reds Devils em 2016/17, com 28 gols.

"Não foi fácil, especialmente no meu caso. Eu estava no auge e me machuquei de um dia para o outro. Não é como se eu tivesse saído de férias. Foram férias diferentes comparadas com as outras", contou.

"Leões não se recuperam como humanos", branda Ibra (Foto: Gareth Copley/Getty Images)

"Assim que eu renovei com o United, eu só precisei focar. Com a minha mentalidade, eu só queria ajudar o time da melhor maneira possível, mas você precisa manter sua mente num único objetivo, de retornar. E não só retornar, mas retornar em boas condições", disse Ibra.

Ibra, apesar de lesionado, renovou seu contrato com o Manchester United por mais um ano e trocou o número da camisa: antes com a 9, hoje o sueco usa a 10, que era de Wayne Rooney – atualmente no Everton.

Nas redes sociais, Ibrahimovic também celebrou seu retorno aos gramados. "Obrigado a todos que estiveram ao meu lado nos últimos meses. Obrigado à minha família, treinador, companheiros, Mino, Dario Fort, Dahan, Dr. Fu, Dr. Volker, Manchester United e o mais importante: meus fãs. Não foi o trabalho de um homem só. Sem todos vocês, eu não estaria jogando futebol hoje. Obrigado, amo vocês", escreveu.