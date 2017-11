Após sequência de maus resultados, Tony Pulis é demitido do West Bromwich

Foto: Catherine Ivill/Getty Images

O West Bromwich Albion não vive um bom momento na atual temporada. O time não vence na Premier League desde a segunda rodada da competição, quando conseguiu três pontos fora de casa diante do Burnley e desde então, em dez jogos, seis derrotas e quatro empates no Campeonato Inglês, amargando a 17ª colocação a um ponto do West Ham United, primeiro time que abre a zona de rebaixamento para a EFL Championship, isso sem contar com a eliminação para o Manchester City na EFL Cup. Nesta segunda feira (20) o clube anunciou a demissão de Tony Pulis, após dois anos e dez meses no comando dos Baggies.

Pulis foi o quinto treinador a ser demitido na atual temporada. Antes dele, Frank de Boer foi sacado do Crystal Palace, sendo substituído por Roy Hodgson, Ronald Koeman do Everton, sendo substituído interinamente por David Unsworth, Craig Shakespare do Leicester, que tem agora o francês Claude Puel como treinador e mais recentemente Slaven Bilic, do West Ham, que cedeu a vaga para o escocês David Moyes.

O galês Tony Pulis chegou ao West Brom em janeiro de 2015, substituíndo o interino Rob Kelly, após treinar o Crystal Palace na temporada 2013/14. Em sua primeira temporada, colocou os Baggies na 13ª colocação na Premier League. Em 2016/17 fez a sua melhor temporada com o clube, colocando-o na 10ª colocação, a melhor posição da equipe desde a oitava colocação na temporada 2012/13, a melhor da história da equipe na Premier League. Em 121 partidas como treinador do WBA, o galês teve 36 vitórias, 36 empates e 49 derrotas, aproveitamento de cerca de 29,75%.

O inglês Gary Megson, assistente de Pulis, assumirá interinamente a equipe. Ex-meio campista com passagens por Everton e Manchester City, Megson já treinou o West Bromwich entre 2000 e 2004, onde nesse período conquistou dois acessos com o clube, da segunda divisão para a Premier League, nas temporadas 2001/02 e 2003/04.

Confira o anúncio oficial divulgado pelo clube

"Essas decisões nunca são levadas levemente, mas sempre no interesse do clube. Estamos em um meio onde os resultados importam bastante e o início da atual temporada tem sido decepcionante para as pretensões do clube. Gostaríamos de colocar em evidência a nossa apreciação da contribuição de Tony Pulis e de seu trabalho árduo durante um período de transição para o clube, que incluiu uma mudança de propriedade. Desejamos-lhe sucesso para seu futuro".