Ex-Liverpool, Kuyt exalta zagueiro Van Dijk: “Se encaixaria muito bem no time”

Foto: James Bridle/Southampton FC

Em entrevista à Sky Sports News, o atacante aposentado Dirk Kuyt, ex-jogador do Liverpool disse que o zagueiro do Southampton e da seleção da holanda Virgil van Dijk se encaixaria bem no time de Jurgen Klopp.

"Eu conheço o Virgil. Não chegamos a jogar juntos pela seleção, mas ele é um grande jogador. (...) Ele é o tipo do atleta que se encaixaria muito bem no Liverpool. Ele tem uma cabeça muito boa e é um excelente zagueiro" disse Kuyt.

Na última janela de transferências, em Junho, Van Dijk foi amplamente especulado em Anfield, tanto é que o Liverpool foi denunciado pelo Southampton por "aproximação ilegal" pelo zagueiro holandês. Os Reds inclusive formalizaram um pedido de desculpas.

Entretanto, diversos jornais dizem que o Liverpool tentará uma nova proposta por Van Dijk na próxima janela, em Janeiro. Kuyt também falou sobre uma possível transferência do zagueiro, de 26 anos.

"Ele pode fazer um excelente trabalho no Liverpool, mas não sou eu quem decide isso e sim, o clube. Veremos como as coisas vão acontecer na janela de inverno ou no fim da temporada" ressaltou o ex-jogador da Holanda.

A possível contratação de Van Dijk é vista por muitos com bons olhos, visto que o Liverpool apresenta problemas na defesa há algum tempo. Apesar disso, o jovem zagueiro Joe Gomez vêm de boas atuações e estreou bem na Seleção Inglesa, no empate em 0 a 0 com o Brasil. Kuyt não acredita que a hipotética chegada de Van Dijk prejudicaria Gomez.

"Acredito que o time do Liverpool tem ótimos jogadores. No entanto, para ser postulante à títulos, com certeza tem de ter mais de 11 bons jogadores" ressaltou Kuyt.