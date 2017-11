Liderança antecipada x vaga à UEL: City e Feyenoord miram objetivos diferentes no Grupo F

Com metas distintas, Manchester City e Feyenoord se enfrentam nesta terça-feira (21), às 17h45 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela quinta rodada do Grupo F da Uefa Champions League. Os ingleses buscam a vitória para não serem mais alcançados na liderança da chave, enquanto os holandeses querem os três pontos para continuar sonhando com o terceiro lugar, que dá vaga à fase de mata-mata da Uefa Europa League.

O City venceu todas as partidas da competição e está com 12 pontos. A equipe de Guardiola já está classificada para a próxima fase, mas não tem o primeiro lugar garantido, já que o segundo colocado, Shakthar Donetsk, está com nove pontos, e os dois se enfrentam em confronto direto, na Ucrânia, pela última rodada do grupo.

Já o Feyenoord, que não pontuou ainda na competição, busca ao menos uma vaga para a próxima fase da Europa League. Para isso, eles torcem para que o Napoli tropece em seu confronto diante do Shakthar para colar nos italianos.

No confronto na Holanda, os Citizens não tomaram conhecimento dos atuais campeões da Eredivisie e venceram o confronto pelo respeitável placar de 4 a 0. Os gols do jogo foram de Sergio Agüero, Gabriel Jesus e John Stones (duas vezes).

Com problemas na zaga, City deve ter mudança na zaga

Com resultados avassaladores na temporada, o Manchester City tem demonstrado um ótimo futebol que tem dado medo nos adversários. A equipe de Pep Guardiola ainda não perdeu nesta temporada, o que dificulta a missão do Feyenoord de viajar até Manchester e conseguir a vitória. Para o City, o jogo desta quarta (21) é a grande oportunidade da equipe fechar esta primeira fase na primeira colocação.

No sábado (18), o Manchester City visitou o Leicester e venceu pelo placar de 2 a 0. Apesar do resultado positivo, os Citizens não tinham muito o que celebrar após a grave contusão do zagueiro John Stones, que têm sido um destaque bastante positivo da equipe nesta temporada. Além dele, Kompany não deverá enfrentar o Feyenoord também por conta de uma lesão.

Com relação a contusão dos dois zagueiros, Guardiola disse que esta situação é preocupante por conta de o Manchester City não possuir um grande elenco. Segundo o comandante, para a equipe conquistar seus objetivos na temporada, jogadores como Kompany e Stones são fundamentais.

"Nós não temos um grande elenco. Para vencermos títulos precisamos de todos do nosso elenco, especialmente jogadores importantes como o Stones e o Kompany. Nós temos de jogar 12 jogos em um curto espaço de tempo com apenas três zagueiros e um deles é o Kompany que estaria atuando em risco de lesão", afirmou o treinador dos Citizens.

Guardiola ainda comemorou o fato de a equipe já estar classificada para a próxima fase da Champions League, mas afirmou a importância de avançar em primeiro, a fim de jogar a segunda partida do mata-mata dentro do Etihad Stadium.

"O primeiro passo já foi dado. Já estamos classificados para a próxima fase, mas é sempre preferível jogar a segunda partida dentro de nossa casa. Eu vou preparar os atletas com o intuito de vencer este jogo. A Champions League é uma grande competição e se temos uma chance de vencer nós iremos atrás disso", concluiu.

Provável escalação do Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Otamendi, Mangala, Delph; Fernandinho; Sterling, De Bruyne, David Silva, Sané; Gabriel Jesus.

Em má fase, Feyenoord busca surpreender a grande sensação da temporada

O Feyenoord viaja até a Inglaterra em uma péssima fase. A equipe do técnico Giovanni Van Bronckhorst venceu apenas um dos seus últimos oito jogos contando todas as competições. Na tabela de classificação, a equipe está na sétimo colocação com 19 pontos, 14 pontos a menos que o líder da competição, o PSV Eindhoven.

A equipe não pode se classificar mais para a próxima fase da Champions League e busca alcançar o Napoli na tabela para poder selar a sua ida para a próxima fase da Europa League. O time italiano vai receber o Shakthar Donetsk, no San Paolo, e visitará o Feyenoord na última rodada.

O técnico do Feyenoord, Van Bronckhorst, afirmou que a equipe do Manchester City é uma das melhores do mundo e que não há ninguém que acompanhe futebol que seja capaz de discordar com relação a isso.

"Não tem como alguém discutir sobre isso. No primeiro jogo que enfrentamos eles na nossa casa, o City teve uma grande atuação. Eu não acredito que tenha uma pessoa nesta sala, na Europa ou no mundo que vai dizer que o Manchester City não é um dos melhores times do mundo no momento", disse o holandês.

O treinador ainda lamentou o fato de o Feyenoord ter sido sorteado no que ele acredita ser o grupo mais difícil da UCL, com os Citizens sendo a grande força do grupo.

"Depois de enfrentarmos o Manchester City não conseguimos vencer nenhum jogo no grupo. Estamos em um dos grupos mais difíceis da competição jogando contra três grandes equipes, sendo o City a mais forte dessas equipes", encerrou.

Provável escalação do Feyenoord (4-3-3): Jones; Nieuwkoop, Tapia, St. Juste, Haps; Amrabat, Vilhena, Toornstra; Berghuis, Jørgensen, Boëtius.