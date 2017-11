Com gol de Sterling, City supera Feyenoord e consolida liderança do Grupo F

Google Plus

O Manchester City jogou para o gasto contra o Feyenoord, nesta terça-feira (21), no Etihad Stadium, e saiu vitorioso pelo placar mínimo. O meia-atacante Raheem Sterling marcou o gol da vitória dos Citizens, que seguem com 100% de aproveitamento na Uefa Champions League. O duelo foi válido pela quinta rodada do Grupo F.

O gol de Sterling saiu aos 43 do segundo tempo. O camisa 7 tabelou com o meio-campista Ilkay Gündogan, projetou-se à frente e ficou cara a cara com o goleiro Bradley Jones, tocando por cima.

Com o resultado, o City chega a 15 pontos e não pode mais ser alcançado na liderança da chave. Desta forma, Napoli e Shakhtar Donetsk brigam pela segunda posição. O Feyenoord, por sua vez, segue sua draga: lanterna, zerado e sem chance de buscar o terceiro lugar, que dá vaga à fase de mata-mata da Uefa Europa League.

A última rodada do Grupo F está marcada para o dia 6 de dezembro, às 17h45 (de Brasília). O Manchester City vai encarar o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, enquanto o já eliminado Feyenoord visitará o Napoli, em Nápoles.

Pelas ligas nacionais, o City voltará a campo no domingo (26), às 14h, para enfrentar o Huddersfield Town, fora de casa, valendo pela Premier League. Já o Feyenood buscará reabilitação diante do Groningen, às 16h45 do sábado (25), também fora de casa, pela Eredivisie.