Jogo Basel x Manchester United AO VIVO online pela Champions League (0-0)

Boa tarde torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Fique agora com as emoções em tempo real de Basel x Manchester United, em partida válida pela quinta rodada da Uefa Champions League 2017/18, realizada no St. Jakob-Park, na Basileia, Suíça. A partida será às 17h45, pelo horário brasileiro de verão.

Donos da casa, o Basel ocupa a segunda posição na tabela, com seis pontos ganhos, mesma pontuação de CSKA, terceiro colocado. A equipe suíça está firme e viva na disputa por uma vaga na próxima fase da competição, visto que a briga deve ser direta com os russos, já que o Benfica está em último, ainda sem pontuar.

Sem jogar mais contra os russos, os suíços vão precisar pontuar nas duas últimas partidas de maneira crucial. Mas a equipe ainda pode garantir futebol europeu na temporada com um empate, assegurando ao menos o terceiro lugar e ida para os 16-avos de final da Europa League.

Para a partida, o time não contará com Taulant Xhaka, que está suspenso, e com o artilheiro do time, Ricky van Wolfswinkel que sofre com uma lesão e não irá para o jogo. Sem o homem-gol, o Basel acaba perdendo uma grande referência para a partida.

Um grande problema que o pré-jogo enfrenta é a situação do gramado do St. Jakob-Park. Depois de sofrer maus tratos com chuva forte no jogo da Suíça da semana passada, ele foi substituído e ainda paira a dúvida sobre como ele vai estar. Para o técnico da equipe, Raphaël Wicky, o campo não será um problema. "Pode ser que a cor esteja estranha, mas isso não tira nada da função. Uma vez a bola pulou um pouco alta, mas no geral tá bem", comentou.

HISTÓRICO DE CONFRONTOS: Duas vitórias para o United; dois empates; uma vitória para o Basel.

No lado dos visitantes, o clima para o confronto é de seriedade, mas com um pouco de descontração. Precisando apenas de um empate para avançar de fase e garantir o primeiro lugar do grupo, o United tem 12 pontos em primeiro lugar, com quatro vitórias nos quatro jogos que disputou.

A equipe de José Mourinho pode avançar até mesmo sem entrar em campo. Caso o CSKA não consiga vencer o Benfica, em partida que acontece antes, os ingleses já carimbam o passaporte para as oitavas de final do certame. A disputa contra do jogo, porém, seria para garantir o topo da chave.

Nos desfalques, Michael Carrick já é figurinha carimbada na atual temporada. Além dele, Mourinho confirmou que Bailly não joga contra o Basel, mas pode voltar no fim de semana. Outro é Phil Jones, que também foi confirmado que não entra em campo nem daqui a pouco e nem na rodada da Premier League.

Na preparação de um confronto, é sempre necessário conhecer o adversário que estará jogando. Estudos táticos, técnicos e de fundamentos são um dos passos que precisam ser dissecados sobre o oponente para poder batê-lo. Smalling, zagueiro do United, elogiou Mourinho na conduta de estudo. "Conversamos muito sobre táticas até nos vestiários. Ele é muito aprofundado no âmbito de preparação, vai fundo. Nos abre um outro tipo de visão sobre como enxergamos o jogo", declarou.