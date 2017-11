Resultado Basel x Manchester United pela Champions League 2017/18 (1-0)

Ficamos por aqui com mais essa transmissão em tempo real! Agradeço a todos que ficaram conosco até aqui, um abraço e até a próxima.

Na última rodada, daqui a duas semanas, o United recebe o CSKA, enquanto que o Basel viaja para enfrentar o Benfica. Jogos serão no dia cinco de dezembro.

Vitória do Basel dá o nono ponto para o time da Suíça. Assim, volta ao segundo lugar da Chave A, levando no desempato sobre o CSKA, que também tem nove. O United segue com os 12 pontos, e a um empate de garantir primeiro lugar do grupo.

90+4' FIM DE PAPO NA SUÍÇA! O Basel bate o United por 1 a 0 e segue mais vivo do que nunca por uma vaga na próxima fase. Grupo, agora, está embolado. Ingleses perdem chance de garantir classificação.

90' Ibrahimovic sobe mais alto que a zaga e manda para fora do gol de cabeça.

89' Lang aproveitou bola que passou por todo mundo em cruzamento e mandou para o fundo das redes. Basel chegando aos nove pontos e deixando o grupo ainda em aberto.

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO BASEL!!!!! LANG É O NOME DA FERA! GOL PODE SER O DA VITÓRIA!

86' Basel inicia uma pressão no campo de ataque e o United se segura na defesa. Empate é bom para os ingleses.

82' CARTÃO AMARELO PARA DARMIAN!

79' SUBSTITUIÇÃO NO BASEL! Sai: Serey Dié. Entra: Fransson.

76' ROMERO!!!! Serey Dié experimenta de longe, e obriga arqueiro a saltar para a defesa.

73' SUBSTITUIÇÃO NO UNITED! Sai: Martial. Entra: Ibrahimovic.

72' Rashford arrisca chute, mas manda na rede pelo lado de fora.

71' UUUHHHH!!! Oberlin recebe boa bola e, de cara com o goleiro, arrisca cruzado. Rojo, porém, aparece para afastar.

67' MELHOR DEFESA É O ATAQUE! United passa a tentar neutralizar a pressão dos donos da casa criando oportunidade ofensivas.

65' SUBSTITUIÇÃO NO UNITED! Sai: Pogba. Entra: Matic.

64' Em sua última jogada, Pogba arrisca de fora da área com perigo, mas Vaclik faz a defesa.

63' SUBSTITUIÇÃO NO UNITED! Sai: Lingard. Entra: Rashford.

63' QUASE! Steffen novamente aparece na área, faz jogada individual e arrisca de perna esquerda, mas bola passa raspando trave.

62' Steffen aproveita bola sobrada em cobrança de falta, e arrisca chute, mas o goleiro faz nova defesa. Basel próximo de abrir o placar.

59' Basel agora tentando impor ritmo de jogo.

55' Steffen finaliza contra-ataque arrancado pelo Basel, e Romero, novamente, fica com a bola.

53' Elyounoussi chega chutando de fora, mas Romero fica com ela.

52' Basel começa a chegar mais no campo de ataque.

50' Na sobra do cruzamento afastado, Serey Dié aproveita e bate com força, mas a bola vai para fora, assustando Romero.

49' OPA! Falta para o Basel cobrar em cruzamento que acabou na mão de Darmian.

47' UUUHHHH!! Lukaku cabeceia bola cruzada, mas manda para fora.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

Embora o Basel precise mais do resultado, é o United quem domina a primeira parte. Duas bolas na trave e duas tiradas de bola quase em cima da linha foram as chances dos Red Devils.

45' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Basel e Manchester United empatam por 0 a 0 no St. Jakob-Park, resultado que classifica e garante o primeiro lugar do grupo para os Red Devils. Para os suíços, os deixam em terceiro, com dois pontos para o CSKA, atual segundo colocado.

44' NA TRAVE DE NOVO! Roja experimenta de fora, a bola desvia, e vai na trave.

43' QUASE MARTIAL!! Francês faz bela jogada individual, driblando dois marcadores, mas chute por cobertura é afastado pelo goleiro.

42' UUUUUUUUHHHHHHHHHHH!!! Fellaini sobe mais alto que a marcação, toca de leve na bola, mas ela acaba batendo na trave do goleiro. Quase o primeiro gol da partida!

41' Na cobrança, Oberlin acaba mandando para muito longe do gol.

40' Basel tem falta para cobrar na lateral. Pode ser um momento de perigo para os suíços.

38' Outra falta perigosa próxima à área para o United. Time de Mourinho domina as ações perigosas no primeiro tempo.

34' Darmian chega para plantar cruzamento depois de receber bola, mas erra.

30' Na cobrança, Pogba pega muito embaixo da bola e manda por cima do gol, desperdiçando chance.

29' OPA! Falta perigosa para o United, na meia-lua, onde Lukaku foi derrubado.

27' Lingard tenta chute, mas é bloqueado pela zaga.

26' Lingard aparecendo muito nos minutos anteriores. O ponta vem trabalhando bem a bola.

23' Embora jogue fora de casa, o United, neste momento, tem maior posse de bola na partida.

19' Basel tenta chegada pela direita, mas cruzamento é afastado pela zaga. Lang era quem aparecia por ali.

16' Fellaini aproveita cruzamento na área e manda de cabeça, mas para fora.

12' Blind aparece com cruzamento em escanteio, mas a zaga consegue afastar.

11' UUUUUHHHHHHH!!! Cabeçada na área do United é afastada em cima da linha pelo Basel.

8' Tentativa de cruzamento do Basel pela direita é interrompido pela marcação.

7' Elyounoussi entra na área, com perigo, mas a zaga consegue afastar.

0' ROLA A BOLA PARA AS EMOÇÕES DE BASEL X MANCHESTER UNITED!

RESULTADO IMPORTANTE: Na outra partida do grupo, o CSKA venceu o Benfica por 2 a 0, eliminando as chances dos portugueses de jogar futebol europeu na temporada. Quanto aos russos, assumiram a segunda posição da Chave A. O United agora precisa do empate para garantir a classificação.

O United vem a campo com: Romero, Darmian, Rojo, Smalling, Blind, Herrera, Fellaini, Pogba, Lingard, Martial, Lukaku.

Donos da casa, o Basel está escalado com: Vaclik, Akanji, Suchy, Balanta, Die, Zuffi, Lang, Petretta, Steffen, Elyounoussi, Oberlin.

Faltando alguns minutos para o início do combate, as equipes anunciaram as suas escalações.

Boa tarde torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Fique agora com as emoções em tempo real de Basel x Manchester United, em partida válida pela quinta rodada da Uefa Champions League 2017/18, realizada no St. Jakob-Park, na Basileia, Suíça. A partida será às 17h45, pelo horário brasileiro de verão.

Donos da casa, o Basel ocupa a segunda posição na tabela, com seis pontos ganhos, mesma pontuação de CSKA, terceiro colocado. A equipe suíça está firme e viva na disputa por uma vaga na próxima fase da competição, visto que a briga deve ser direta com os russos, já que o Benfica está em último, ainda sem pontuar.

Sem jogar mais contra os russos, os suíços vão precisar pontuar nas duas últimas partidas de maneira crucial. Mas a equipe ainda pode garantir futebol europeu na temporada com um empate, assegurando ao menos o terceiro lugar e ida para os 16-avos de final da Europa League.

Para a partida, o time não contará com Taulant Xhaka, que está suspenso, e com o artilheiro do time, Ricky van Wolfswinkel que sofre com uma lesão e não irá para o jogo. Sem o homem-gol, o Basel acaba perdendo uma grande referência para a partida.

Um grande problema que o pré-jogo enfrenta é a situação do gramado do St. Jakob-Park. Depois de sofrer maus tratos com chuva forte no jogo da Suíça da semana passada, ele foi substituído e ainda paira a dúvida sobre como ele vai estar. Para o técnico da equipe, Raphaël Wicky, o campo não será um problema. "Pode ser que a cor esteja estranha, mas isso não tira nada da função. Uma vez a bola pulou um pouco alta, mas no geral tá bem", comentou.

HISTÓRICO DE CONFRONTOS: Duas vitórias para o United; dois empates; uma vitória para o Basel.

No lado dos visitantes, o clima para o confronto é de seriedade, mas com um pouco de descontração. Precisando apenas de um empate para avançar de fase e garantir o primeiro lugar do grupo, o United tem 12 pontos em primeiro lugar, com quatro vitórias nos quatro jogos que disputou.

A equipe de José Mourinho pode avançar até mesmo sem entrar em campo. Caso o CSKA não consiga vencer o Benfica, em partida que acontece antes, os ingleses já carimbam o passaporte para as oitavas de final do certame. A disputa contra do jogo, porém, seria para garantir o topo da chave.

Nos desfalques, Michael Carrick já é figurinha carimbada na atual temporada. Além dele, Mourinho confirmou que Bailly não joga contra o Basel, mas pode voltar no fim de semana. Outro é Phil Jones, que também foi confirmado que não entra em campo nem daqui a pouco e nem na rodada da Premier League.

Na preparação de um confronto, é sempre necessário conhecer o adversário que estará jogando. Estudos táticos, técnicos e de fundamentos são um dos passos que precisam ser dissecados sobre o oponente para poder batê-lo. Smalling, zagueiro do United, elogiou Mourinho na conduta de estudo. "Conversamos muito sobre táticas até nos vestiários. Ele é muito aprofundado no âmbito de preparação, vai fundo. Nos abre um outro tipo de visão sobre como enxergamos o jogo", declarou.