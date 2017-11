Tottenham vira sobre Borussia Dortmund, sela classificação às oitavas e elimina alemães

Pela quinta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League, o Westfalenstadion foi alco para o duelo entre Borussia Dortmund e Tottenham, em jogo válido pelo grupo H da competição continental. Com gols de Harry Kane e Son, o time dos spurs derrotaram o adversário por 2 a 1.

O placar colocou o time inglês na liderança isolada do grupo com 13 pontos ganhos, quatro vitórias e um empate, a três pontos do atual campeão Real Madrid. Com isso, os comandados de Mauricio Pocchetino garantiram o primeiro lugar na fase e vaga no pote 1 do sorteio das oitavas de final. Já o Borussia está eliminado e com apenas dois pontos em cinco jogos.

Na primeira etapa, os aurinegros abriram o placar com Aubameyang, que entrou livre para tirar as chances de Lloris de qualquer defesa. Mas logo aos 4' da etapa final, Dele Alli achou Kane que ganhou da defesa e tocou no canto esquerdo de Burki. Já aos 30 minutos, o coreano Heung-Min Son bateu de longe, colocando no ângulo do goleiro do Borussia, dando números finais ao duelo.

O Tottenham agora entra em campo pela certame europeu apenas no dia 6 de dezembro, quando recebe o APOEL em Wembley às 16h45. Já o Dortmund terá dureza contra o Real Madrid no Santiago Bernabeu na mesma data e horário. O time alemão precisa vencer para não depender de nenhum resultado na Inglaterra para assegurar a vaga na próxima fase da Uefa Europa League, como terceiro colocado do grupo.