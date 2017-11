Para garantir classificação, Manchester United visita Basel pela Uefa Champions League

Na tarde desta quarta-feira (22), o Manchester United visitará o Basel no St. Jakob-Park pela quinta rodada da Uefa Champions League. Tal confronto será importante para o futuro do Grupo A, e o apito inicial está marcado para as 17h45 (de Brasília).

Atualmente, os Red Devils ocupam a primeira colocação do grupo, com 12 pontos conquistados, a um empate da classificação para as oitavas de final. Já os RotBlau estão em segundo, com seis pontos ganhos e na disputa pela classificação.

O Basel voltará a campo no próximo sábado (25), quando visitará o Luzern pela Super League, da Suíça. O Manchester United também jogará no mesmo dia, quando receberá o Brighton pela Premier League.

Sem artilheiro van Wolfswinkel, Basel tem dura missão pela frente

O retrospecto do confronto não é favorável para os RotBlau: em cinco partidas, foram duas derrotas, dois empates e apenas um triunfo. Assim, o Basel deve usar o melhor disponível para buscar um bom resultado, mesmo que improvável.

A maior dificuldade está na ausência de Ricky van Wolfswinkel, artilheiro da equipe, está fora há cerca de dois meses com uma lesão no pé. Além dele, o volante Taulant Xhaka não estará disponível, já que cumpre uma suspensão.

Jogadores do Basel chegam a treino com bicicletas (Foto: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

O técnico Raphael Wicky concedeu entrevista e falou sobre o fato de sua equipe não ser a cotada para vencer o confronto. Para ele, é sim possível que os suíços surpreendam os ingleses, assim como foi em 2011, quando o Basel bateu o United por 2 a 1.

"Eu acredito que podemos fazer de novo o que fizemos há seis anos. Tudo é possível no futebol. Claro que não somos os favoritos e enfrentaremos uma equipe enorme. Assim, tudo tem que ser perfeito para vencê-los novamente,"

Provável Basel: Vaclik; Akanji, Suchy, Balanta; Lang, Dié, Zuffi, Petretta; Steffen, Ajeti, Oberlin.

Com Ibra e Pogba no banco, United tem surpresas na escalação

Invictos na competição e quase classificados para a próxima fase, os Red Devils não precisam de um grande resultado na Suíça. Assim, a escalação tem algumas diferenças quando comparada à dos últimos jogos.

Pogba e Ibrahimovic são as duas grandes ausências do time, mas estarão no banco de reservas. As estrelas voltaram aos gramados na goleada contra o Newcastle, mas não atuaram muito. Além disso, os zagueiros Bailly e Jones são dúvidas, e o meia Mkhitaryan não jogará por opção técnica.

United em voo para a Suíça (Foto: Tom Purslow/Man Utd via Getty Images)

Junto ao técnico José Mourinho em coletiva, Chris Smalling falou sobre o trabalho e a preparação para as partidas. O zagueiro elogiou o comandante português, explicando as análises dos adversários e de treinos.

"Como um time, nós trabalhamos muito em táticas em campo e em reuniões também. O Mourinho aprofunda muito nas análises de outros times e como quer que joguemos. Isso nos faz entender mais a forma de ver o jogo e quanto mais trabalho com ele, mais me sinto confortável com suas instruções."

Provável Manchester United: De Gea; Darmian, Lindelöf, Smalling, Blind; Matic, Fellaini, Herrera; Lingard, Lukaku, Rashford.