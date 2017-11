Courtois declara que irá segurar conversas sobre renovação com Chelsea até fim da temporada

Há seis anos nos Blues, belga já venceu duas Premier Leagues com a agremiação (Foto: Anadolu Agency via Getty Images)

Thibaut Courtois tem apenas uma temporada como jogador do Chelsea, além da que já está em disputa. Ao menos segundo o contrato do atleta. E o goleiro preferirá segurar as conversas sobre renovações até o próximo verão europeu, para que não sirva como distração, segundo o próprio em entrevista antes do jogo contra o Qarabag, dada nesta terça-feira (21).

Ao final da época passada, o belga havia deixado claro que iria querer continuar como o arqueiro dos Blues, visto que o clube deveria iniciar as conversas para as renovações a qualquer momento. O negocio, contudo, não se concretizou até o presente momento, e Courtois acha melhor segurar essas conversações no momento.

"A coisa mais importante no momento é jogar bem para mim mesmo e para o time", disse o atleta. "Sobre o contrato, isso é algo que o Chelsea tem que falar com o meu agente e eu não acho que tenha tido algum avanço [nas conversas]. Temos muitos jogos no momento, e eu prefiro focar nas minhas performances e nas partidas. Terá tempo suficiente para conversar sobre isso até o fim da temporada", declarou.

Revelado pelo Genk, Courtois foi contratado pelo Chelsea em 2011 para ser o possível novo substituto Petr Cech, que caminhava para o fim da carreira. O belga foi emprestado para o Atlético de Madrid por três temporadas, até que a solidez e consistência debaixo das traves lhe renderam um voto de confiança do até então técnico dos Blues, José Mourinho. Tem duas Premier Leagues, uma La Liga e um vice de Uefa Champions League no currículo.