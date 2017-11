Hat-trick: atacante marca dois na vitória do Wigan e sai a tempo de ver parto do filho

Foto: Divulgação/LaticsOfficial

A noite do dia 21 de novembro de 2017 ficará marcada na memória do jovem atacante Ryan Colclough. Aos 22 anos, o jogador revelado pelo Crewe Alexandra e que desde 2016 joga no Wigan Athletic, foi fundamental na vitória dos Latics pela League One, equivalente a terceira divisão do futebol inglês, diante do Doncaster Rovers pela 19ª rodada da competição e ainda conseguiu chegar ao hospital para ver o parto de seu segundo filho. Com a vitória, o Wigan é o segundo colocado na liga, que é liderada pelo Shewsbury Town, com 40 pontos.

Apesar de ser apenas o 18º colocado na League One, o Doncaster, treinado pelo escocês Darren Ferguson, filho de Sir Alex Ferguson, deu trabalho nos primeiros minutos do DW Stadium e coube ao jovem Colcloug abrir o marcador aos 47 do primeiro tempo, após receber passe de cabeça do atacante norte-irlandês Will Grigg, famoso na UEFA Euro 2016 por conta da canção Will Grigg's on Fire. O segundo gol de Colclough veio aos treze do segundo tempo, após cruzamento de Jacobs, onde o atacante cabeceou e contou com a colaboração do goleiro Ian Lawlor para marcar. Dois minutos depois, o jogador foi substituído por Gavin Massey e foi imediatamente para o hospital, onde pode presenciar o parto do seu filho.

"No intervalo, recebemos a mensagem que a bolsa amniótica da esposa de Ryan havia sido rompida. Assim que ele fez o segundo gol, saiu, porque sua cabeça estava em outro lugar. Alguns jogadores não iriam, estariam até agora no vestiário. Outros querem ir diretamente apoiar suas esposas, e devemos respeitar o que eles querem fazer.", disse o auxiliar-técnico Leam Richardson.

Em rede social, Ryan escreveu: "Que grande resultado e esforço coletivo da equipe! Estou tão feliz de marcar dois gols e ainda poder ver o nascimento de meu segundo filho. Foi um hat-trick para mim! Agradeço todas as mensagens!