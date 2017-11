Apesar de revés, Mourinho mostra satisfação com partida do United: "Fizemos bom primeiro tempo"

Foto: David Amm/Getty Images via Action Plus

Nesta quarta-feira (22), o Manchester United foi até o coração da Europa, Suíça, para encarar o Basel pela 5° rodada da Uefa Champions League. Após os 90 minutos, o time da casa venceu o confronto por 1 a 0, que tirou a campanha com 100% de aproveitamento até então dos red devils.

Ainda assim, a vaga do time inglês está encaminhada para as oitavas de final, já que pode apenas empatar em casa contra o CSKA no dia 5 de dezembro que assegura também a liderança do grupo e nome no pote 1 do sorteio.

Para o português José Mourinho, o resultado poderia ser outro, já que 0 gol foi no final da partida e o time inglês já fez apresentações semelhantes a do duelo contra o Basel, e mesmo assim saiu vencedor no fim da partida. Na visão do técnico, o primeiro tempo foi de domínio de seus comandados.

"O primeiro tempo foi uma atuação perfeita sem os gols. Era difícil repetir isso na segunda etapa, sabíamos que o oponente tentaria uma reação diferente. Perdemos porque no primeiro tempo devíamos ter feito 5 a 0, mas não conseguimos marcar nenhum gol depois de ser tão dominante.", disse o português.

Mourinho também não reclama da apresentação de seus jogadores. "Eu não posso reclamar ou culpar eles. Eu acho que jogamos uma partida como essa 10 vezes e em nove vezes ganhamos confortavelmente, a única foi agora. Eu perdi para o Chelsea também no último minuto, mas jogamos muito mal, esse não foi o caso hoje."

O Manchester, apesar dos problemas, pode comemorar a volta de Marcos Rojo as partidas. O lateral se lesionou de forma séria ainda na temporada passada e vinha treinando desde agosto. Mourinho elogiou a atuação do atleta. "[Marcos] Rojo jogou muito bem. Ele poderia estar jogando há algumas semanas. Mas não precisávamos apressá-lo. O primeiro tempo foi muito fácil, ele teve muita bola e ele não precisava ser fisicamente exigente. Ele controlou muito bem o seu jogo, então estou muito feliz. "

O united volta a campo no próximo sábado diante do Brighton, valendo pela 13° rodada da Premier League, competição que a equipe ocupa o segundo lugar. O duelo terá início às 13h (horário brasileiro de verão) e será realizado no Old Trafford, casa do clube.