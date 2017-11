Tottenham busca recuperação na Premier League diante do fragilizado West Bromwich

A 13° rodada da Premier League tem continuação neste sábado (25). Jogando no Wembley diante de seu torcedor, o Tottenham vai em busca da oitava vitória contra o West Bromwich Albion, que está na porta da zona de rebaixamento.

Na rodada anterior, o time de Londres não conseguiu se impor e foi derrotado pelo rival Arsenal por 2 a 0 no Emirates Stadium, se afastando do líder Manchester City por 11 pontos de diferença (34 a 23). Já do lado dos visitantes, a situação é bem pior. O time é o 17° com apenas 10 pontos e, nesta semana, demitiram o técnico Tony Pullis após quase três anos no cargo.

Apenas Alderweireld e Wanyama não estarão a disposição de Mauricio Pocchetino para o duelo. O argentino inclusive deverá colocar Sanchez e Sissoko em seus lugares. Chadli, ex-Tottenham, será o principal desfalque no lado do West Brom.

Pocchetino quer equilíbrio em "dias difíceis"

Nas últimas quatro partidas, o Tottenham tem duas vitórias e duas derrotas. Apesar do desempenho regular nos últimos dias, o time londrino se manteve na quarta colocação com 23 pontos e apesar de se desligar do Manchester City, o time não se desgarrou dos outros dois times do G-4 (Manchester United e Chelsea).

Kane em treino. Atacante pode chegar a participar de 100 gols na história da Premier League, já soma 86 gols e 13 assistências (oto: Divulgação/Tottenham)

Mauricio Pocchetino, em entrevista antes do duelo, revelou quais as armas que o time deve usar para bater o West Brom e fez pontuação sobre o adversário: "West Brom é muito agressivo, fisicamente forte e estaremos prontos para lutar porque é uma equipe que adora jogar no contra-ataque. Precisamos evitar essas situações. E precisamos também ser agressivos com e sem a bola e jogar o nosso jogo da maneira que nos beneficia"

Até o próximo dia seis de janeiro, o time fará 13 partidas, número alto pelo intervalo do tempo mas esperado por estar envolvido em quatro competições. O técnico disse saber lidar com a situação e denominou um termo: equilíbrio.

"Isso é tudo sobre tomar as melhores decisões para a equipe, avaliar e estar certo em todas as decisões. Nós nos certificamos de que todos os jogadores se sentem importantes e envolvidos, essa é a única maneira de estar certo e obter o máximo de pontos possível. Sim,[equilíbrio] é importante e então é correto em seu julgamento de cada jogador e ter a capacidade de todos juntos para tomar as melhores decisões", alertou o argentino.

Megson enalteceu adversários antes da partida

O momento é delicado. A equipe vem de goleada em casa sofrida contra o Chelsea por 4 a 0, Tony Pullis foi demitido e quem comandará o time até alguém ser efetivado é o auxiliar Gary Megson. Apesar do momento, o WBA leva a melhor no confronto direto contra o Tottenham, com 49 vitórias contra 47 dos Spurs e 32 empates.

Gary elogiou o trabalho e elenco do Tottenham, afirmando que todos são jogadores de nível mundial. "Jogamos contra alguns jogadores de classe e equipes de classe mundial, estão ficando cada vez mais forte. O Tottenham é um deles. Achei que os dois jogos que jogaram contra o Real Madrid foram fantásticos. Eles têm uma ofensiva com três jogadores: Eriksen, Alli e Kane que são de dar inveja da maioria das equipes do mundo. Eles são fantásticos.", salientou o inglês.