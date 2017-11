West Ham empata com Leicester e dá continuidade à má fase na Premier League

Foto: Julian Finney / Getty Images

Na partida de abertura da 13ª rodada da Premier League 2017/18, West Ham United e Leicester City se enfrentaram no Olímpico de Londres, no começo da noite desta sexta-feira (24). Quando o apito final soou, o empate por 1 a 1 foi confirmado entre as equipes, continuando a ascenção dos Foxes e mantendo a má fase dos Hammers, que não vencem há quase dois meses. Marc Albrighton abriu o placar para os visitantes e Cheikhou Kouyaté igualou para os anfitriões.

A igualdade deu o primeiro ponto conquistado por David Moyes desde que assumiu o comando dos londrinos. Contudo, o time continua na situação difícil na parte debaixo da tabela, e não ganha desde o dia 30 de setembro, quando bateu, em casa, o Swansea. Ao fim do jogo, fica ainda em 18º, mas agora com 10 pontos. Ainda pode ser ultrapassado pelos galeses. No caso dos Foxes, sobem uma posição na classificação e ocupam agora a 11ª, com agora 14 pontos.

As equipes retornam a campo no meio da próxima semana, quando o West Ham irá visitar o Everton, na quarta-feira (29), às 18h pelo horário de Brasília. Já o Leicester vai receber o Tottenham um dia antes, às 17h45, também pelo horário brasileiro de verão.

O começo do jogo para os donos da casa foi desastroso. Logo no oitavo minuto, o Leicester abriu o placar com Marc Albrighton, que aproveitou bola tocada por Jamie Vardy depois de ter feito boa jogada pela esquerda. O meio-campista empurrou para o fundo das redes e deu contagem inicial ao marcador em Londres. Mas, ainda no final do primeiro tempo, o West Ham empatou, com Cheikhou Kouyaté, que subiu mais alto que a marcação em cruzamento vindo do escanteio para mandar, de cabeça, para o gol. Para o segundo tempo, porém, as duas agremiações tiveram suas oportunidades, mas não concretizaram.