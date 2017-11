Jogo Liverpool x Chelsea AO VIVO online pela Premier League 2017/18

Google Plus

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! A partir de agora, fique com as emoções em tempo real de Liverpool x Chelsea, em partida válida pela décima terceira rodada da Premier League. O pontapé inicial será às 15h30 (de Brasília).

O palco do jogo de logo mais será o Anfield, um dos estádios mais conhecidos da Inglaterra. Localizado na cidade de Liverpool, tem capacidade para cerca de 54 mil torcedores.

Foto: Michael Raegan/Getty Images

O técnico do Chelsea também concedeu coletiva. Antonio Conte falou sobre o poderio ofensivo dos adversários de Merseyside, elogiando os atacantes que a equipe possui e exigindo cuidado.



"Conheço bem Mohamed Salah: é perigoso, técnico e veloz, também bom finalizador. Temos que prestar muita atenção não somente nele, mas também em Mané, Coutinho, Firmino, Sturridge... Todos eles têm enorme potencial."

Antonio Conte em entrevista (Foto: Divulgação / Chelsea)

Em entrevista coletiva, o técnico Jürgen Klopp, do Liverpool, falou sobre a eficiência de seu ataque e se mostrou animado. Mesmo assim, o alemão insistiu que a equipe tem capacidade de jogar ainda melhor.



"Nós temos qualidade, habilidade e potencial em todas as partes, principalmente a ofensiva. Temos um elenco amplo e conseguimos fazer muitas coisas, o que é bom. Como um time, precisamos mostrar isso todo dia em campo, e esse é o desafio."

Foto: Reprodução / Liverpool FC / YouTube

Histórico do confronto: desde o início do século passado, os dois times já se enfrentaram muitas vezes. São 77 vitórias para o Liverpool, 39 empates e 61 vitórias do Chelsea.

Os Blues vêm de uma goleada contra o Qarabag no Grupo C da Uefa Champions League. Na ocasião a equipe venceu por 4 a 0, com gols de Hazard, Willian (duas vezes) e Fàbregas.

Já o Chelsea ocupa a terceira posição da Premier League, tendo ganho 25 pontos até então. A equipe venceu as últimas quatro partidas disputadas pela competição, recuperando-se de um começo razoável.

O último jogo dos Reds foi contra o Sevilla pelo Grupo E da Uefa Champions League. Na ocasião, os ingleses chegaram a abrir uma vantagem de três gols, mas cederam o empate na segunda etapa. Leia mais sobre o 3 a 3 aqui.

Atualmente, o Liverpool ocupa a quinta posição da tabela da Premier League. Desde o início da competição, são 22 pontos conquistados, tendo vencido as últimas quatro partidas disputadas pelo campeonato inglês.