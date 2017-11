Klopp mostra frustração com empate do Liverpool: "Podemos fazer melhor"

Foto: Getty Images/Shaun Botterill

Após o Liverpool ceder o empate mais uma vez ao apagar das luzes, desta vez contra o Chelsea, no Anfield Road, pela 13ª rodada da Premier League, Jürgen Klopp mostrou frustração com o resultado, apesar de ter visto pontos positivos na postura do time.

Sobre o sentimento pós-jogo, o técnico tem sentimentos confusos. "Ainda não tenho certeza. Tenho que esperar um pouco. Estou feliz com a atitude e feliz com a atmosfera. Quando você vê o gol deles, se sente mal. Chelsea veio com um plano inteligente e tinha um meio-campo bem defensivo", disse.

O treinador do Liverpool comentou também sobre a partida, destacando a postura do Chelsea. "Foi um jogo muito intenso, muito difícil para nós diante de uma equipe muito forte do Chelsea, com uma abordagem diferente esta noite. Defender profundamente e depois dar a bola a Eden Hazard - wow - não é ruim, devo dizer. Tudo foi bom até Willian cruzar a bola [e marcar o gol]", analisou Klopp.

Sobre a demora para substituir, Jürgen Klopp afirmou que teve relação com a demora do árbitro para autorizar a entrada do meia Adam Lallana em campo. "Queríamos mudar o sistema [antes do gol do Chelsea] e trazer Adam [Lallana] e ir para uma linha de cinco atrás, mas o árbitro disse não. O espaço onde Willian fez o espaço, Klavan teria estado lá para fechá-lo", afirmou o alemão.

Klopp elogiou dois de seus atletas, Alberto Moreno e Alex Oxlade-Chamberlain, destacando a atuação dos atletas no jogo, em especial a de Moreno, que teve atuação muito criticada no meio de semana pela Uefa Champions League no empate em 3 a 3 com o Sevilla.

"Acho que muitas pessoas escreveram sobre Moreno após o jogo passado, então espero que tenham elogiado após hoje. Ele estava 100% no jogo, ótimo ver, estou feliz por ele", disse. "Eu já vi Ox jogar muitas vezes, mas eu nunca vi ele jogar assim. Foi realmente muito bom ver o quanto ele ajuda os rapazes.", completou Klopp.