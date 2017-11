Com gol do ítalo-brasileiro Jorginho, Napoli supera Udinese e retoma ponta da Serie A

O Napoli retomou a ponta da Serie A com uma vitória magra, por 1 a 0, sobre a Udinese, neste domingo (26), no Estádio Friuli, em Údine, pela 14ª rodada da liga. O ítalo-brasileiro Jorginho foi o autor do gol que deu o triunfo à equipe do técnico Maurizio Sarri.

Com o resultado, o Napoli fazem a manutenção da liderança da Serie A. Os napolitanos haviam caído para segundo por causa da vitória da Internazionale sobre o Cagliari, nesse sábado (25). Agora, o time do Sul da Itália tem 38 pontos, dois a mais que os interistas. Já a Udinese milita na 12ª colocação, com 12 pontos.

O Napoli voltará a campo na próxima sexta-feira (1º) para disputar um dos jogos mais aguardados do Italiano. A equipe napolitana receberá a Juventus, hexacampeã italiana, às 17h45, pela 15ª rodada da liga. A Udinese, por sua vez, terá um compromisso com o Perugia, na quinta-feira (30), às 15h, pela quarta fase da Copa Itália.