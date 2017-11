Manchester United busca terceira vitória seguida diante do embalado Watford

A 14ª rodada da Premier League tem sua abertura nesta terça-feira (28). Jogando em Vicarage Road, o Manchester United corre atrás da terceira vitória seguida diante do Watford, que visa encostar na zona de vagas para competições europeias.

Do lado dos mandantes, a situação é boa. O time é o 8° com apenas 21 pontos e, assim como os adversários, busca a terceira vitória seguida. Na 13ª rodada, os Hornets venceram o Newcastle por 3 a 0, fora de casa. Já os Red Devils derrotaram o Brighton and Hove Albion, em casa, e chegaram à marca de 39 partidas seguidas sem perder jogando em Old Trafford. O Manchester United se manteve em segundo lugar, com 29 pontos, oito atrás do líder Manchester City.

O último confronto entre as equipes aconteceu no dia 11 de fevereiro deste ano, pela 25ª rodada da Premier League de 2016/17, em Old Trafford. O Manchester United venceu o Watford por 2 a 0, com gols de Juan Mata e Anthony Martial. Em Vicarage Road, o último embate teve vitória do Watford, por 3 a 1, gols de Etienne Capoue, Juan Zúñiga e Troy Deeney. Marcus Rashford marcou o gol do United naquele jogo, válido pela 5ª rodada da Premier League 2016/17.

O capitão do Watford, Troy Deeney, retorna de uma suspensão de três jogos. O defensor Miguel Britos é dúvida depois de sofrer uma pancada na vitória por 3 a 0 sobre o Newcastle e será testado antes do jogo. Os defensores Craig Cathcart (joelho) e Younes Kaboul (lesão muscular), o meio-campista Nathaniel Chalobah (joelho) e o atacante Isaac Success (joelho) provavelmente serão desfalques para Marco Silva mais uma vez.

José Mourinho poderá contar com Zlatan Ibrahimovic no jogo. O sueco trabalha para o seu primeiro jogo como titular desde abril, enquanto Paul Pogba jogou seus primeiros 90 minutos contra o Brighton depois de quase 10 semanas com uma lesão muscular.

Marcos Rojo pode ter um descanso se Eric Bailly ou Phil Jones se recuperarem de uma lesão. O capitão Michael Carrick busca entrar em forma depois de passar por uma ablação cardíaca para lidar com um ritmo cardíaco irregular.

Marco Silva destaca relação com José Mourinho

Compatriota do técnico do Manchester United, Marco Silva vê no Manchester United um bom teste para o seu trabalho e vê na partida uma oportunidade para rever o amigo José Mourinho.

"Esta é uma boa oportunidade para eu passar um pouco mais de tempo com ele. Antes do jogo, eu tenho certeza que vamos ficar juntos e conversar um pouco. Vamos falar um pouco um com o outro e, assim que o jogo começar, é Watford contra o Manchester United", disse Silva. "Nosso relacionamento é muito bom. Nós somos amigos", completou o técnico do Watford.

Amigos, Marco Silva e José Mourinho têm reencontro em Vicarage Road nesta terça-feira (28). Foto: Getty Images/Gareth Copley

O sucesso de Silva no Watford fez com que fosse cotado para o cargo de técnico no Everton, mas o comandante dos Hornets reluta em falar a respeito. "Não posso falar sobre esta situação. Eu sou o técnico do Watford. A única coisa importante para mim é essa partida", disse Silva.

Mourinho vê Watford como equipe "incomum"

Os Hornets fazem uma campanha destacada entre os times mais modestos da Premier League, chegando a estar dentro da zona de classificação para a UEFA Champions League em alguns momentos. Em oitavo lugar, o Watford desperta a curiosidade do técnico do Manchester United, José Mourinho.

"Eles têm um elenco incomum para uma equipe de meio de tabela", disse José Mourinho, a respeito do adversário. "Eles têm um elenco cheio de jogadores muito bons que não são normais para estar nessas equipes de meio de tabela. Eles têm um bom treinador. Eles melhoraram muito da temporada passada também", destaca o português.

Na coletiva, Mourinho destacou que não possui boas lembranças da última vez que encontrou o Watford. "Fiquei muito chateado com o Watford na última vez, depois que alguém enviou Martial para o hospital", comentou Mourinho.