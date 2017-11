Tottenham pressiona, mas perde para Leicester e completa três jogos sem vitória

Google Plus

INCIDENCIAS: partida válida pela 14ª rodada da premier league 2017/18, realizado no king power stadium, em leicester, inglaterra.

Depois de uma boa retomada após mau começo em casa, o Tottenham se vê agora com três partidas sem vencer na Premier League 2017/18. Dessa vez, o Leicester foi quem aumentou o número, ao bater os Spurs por 2 a 1, em partida realizada da 14ª rodada, nesta terça-feira (28). Jamie Vardy e Riyad Mahrez fizeram os gols dos Foxes, enquanto Harry Kane foi às redes para os visitantes.

O resultado dá o 17º ponto ao time de Claude Puel, que agora ocupa a nona posição na tabela, entrando de vez no top 10 depois de estar namorando com a zona de rebaixamento. Já a equipe de Mauricio Pochettino, por outro lado, estaciona nos 24 pontos, em quinto, e pode ver o rival Arsenal distanciar, além de ter a possibilidade de ser ultrapassado por Liverpool e Burnley.

As duas agremiações retornam a campo no próximo final de semana, quando os Foxes recebem os Clarets, no sábado (2), às 13h, e os londrinos visitam o Watford, simultaneamente. Ambos jogos pelo horário de Brasília.

Em primeiro tempo aberto, Leicester abre dois de vantagem

Embora o Tottenham esteve brigando na parte de cima da tabela e seja superior tecnicamente, do outro lado tinha um time que manteve a base campeã da Premier League há duas temporadas, na surpresa da década. E, parte desses mesmos jogadores foram quem abriram o placar para o Leicester, ainda no primeiro tempo, aos 12 minutos, quando Albrighton lançou Vardy e o inglês apenas tirou de Lloris para movimentar o marcador pela primeira vez no King Power Stadium.

A resposta dos visitantes veio só seis minutos depois, quando Sissoko quase igualou o embate. Na ocasião, Harry Kane fez o papel de garçom e arrumou a jogada para que o volante pudesse finalizar, mas Schmeichel fez um belo trabalho ao tirar a bola e afastar o perigo de gol. E, na metade do primeiro tempo, podia se ver que a partida estava bem aberta, com os dois times tendo chances e buscando o jogo.

Aos 32 minutos, o Tottenham partiu em contra-ataque rápido depois de um escanteio do Leicester. Na situação, Alli arrematou para o gol, mas obrigou o goleiro adversário a fazer nova defesa. Já no fim da primeira etapa, Mahrez tratou de ampliar o marcador, quando o argelino fez bela jogada individual pela esquerda, levou para o centro e arriscou, colocado, tirando do arqueiro para fazer 2 a 0 aos donos da casa.

Tottenham pressiona, diminui, mas falha em empatar jogo

A primeira grande chance da segunda etapa veio da cabeça de Okazaki, quando recebeu belo cruzamento de Albrighton, depois que Vardy acabou salvando a jogada com sua velocidade, e mandou de cabeça para fora, aos sete minutos. A partir daí, o Tottenham passou a tomar maior controle da partida, tentando se organizar, sem pânico, para chegar ao empate.

Indo ao ataque, os Spurs acabaram deixando o contra-ataque à mercê para o Leicester, que quase aproveitou para matar a partida próximo dos 30 minutos, quando Vardy recebeu bola ainda na intermediária e foi carregando, utilizando de sua velocidade. Tendo Mahrez do seu lado, ele tentou driblar os marcadores para resolver sozinho, mas acabou perdendo a bola. Na sequência, os visitantes tiveram sua resposta, quando Eriksen teve a bola na sua frente, de cara para o gol, mas errou o chute.

De tanto martelar, o Tottenham acabou diminuindo o placar, com Harry Kane, que recebeu bola, aos 33 minutos, dentro da área e arrematou com força para vencer Schmeichel. Já mais para o fim, o time de Pochettino realizou uma pressão básica de término de jogo, mas não conquistou o empate.