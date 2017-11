Newcastle reage, arranca empate e West Brom pode entrar no Z-4

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 14ª rodada da Premier League 2017/18 que foi realizado no estádio The Hawthorns em West Bromwich

Nesta terça-feira (28), West Bromich Albion e Newcastle United se enfrentaram pela 14ª rodada da Premier League 2017/18 no estádio The Hawthorns em West Bromwich. Os dois times dividiram os pontos após um eletrizante confronto que acabou com o resultado de 2 a 2.

Os donos da casa chegaram a abrir a vantagem de 2 a 0 com gols de Hal Robson-Kanu e Sam Field mas acabaram cedendo o empate para os Magpies que marcaram com o zagueiro Ciaran Clark e com um gol contra do zagueiro Jonny Evans.

Com o resultado, o Newcastle agora soma 15 pontos e está na 12ª colocação, já o West Brom soma 12 pontos, está na 16ª colocação e amarga 12 partidas seguidas sem alguma vitória.

Na próxima rodada, os Baggies voltam a jogar dentro de casa e recebem o lanterna Crystal Palace no The Hawthorns, já o Newcastle viaja até Londres para encarar o atual campeão Chelsea.

Pressão dos donos da casa surte efeito e Robson-Kanu abre o placar no último lance da primeira etapa

Na primeira etapa, as duas equipes justificaram o mal momento e faziam um jogo bem fraco técnicamente e com poucas chances de gol. Os visitantes demonstravam uma clara dificuldade na criação de jogadas e os donos da casa não conseguiam furar a defesa do Newcastle, o que acabou fazendo com que os Baggies insistissem na bola áerea.

A melhor chance do primeiro tempo tinha vindo com o atacante venezuelano Salomón Rondon, que recebeu a bola afastado da grande área e decidiu arriscar um chute de muito longe e acertar o travessão de Darlow.

O gol veio no último lance no primeiro tempo, quando Kieran Gibbs recebeu grande lançamento e encontrou o atacante Robson-Kanu dentro de área e o atacante galês não perdoou e abriu o placar.

Em um jogo que parecia decidido, Newcastle tem grande reação e sai com um ponto do The Hawthorns

Apesar do primeiro tempo fraco apresentado pela equipe, o técnico Rafael Benítez não fez alterações no intervalo e decidiu apostar na equipe titular. O West Brom também não fez alterações e continuou pressionando o Newcastle no começo da etapa final.

A pressão surtiu efeito mais uma vez e a equipe fez 2 a 0 após um belo cruzamento de Matt Phillips que encontrou o jovem Sam Field livre na área para empurrar para as redes e colocar um alivio na equipe do técnico interino Gary Megson.

Talvez o alivio tenha sido tão grande que a equipe relaxou de vez e a partir daí foi só pressão do Newcastle, que diminuiu apenas 3 minutos depois após cruzamento de Matt Ritchie na cabeça do zagueiro Clark que diminuiu para os Magpies.

As alterações do Newcastle melhoraram muito a equipe e as do West Brom pioraram a equipe. O winger James McClean que tinha acabado de entrar, acabou cometendo uma falta perigosa em Yedlin e na cobrança, Ritchie mandou no meio da área e o desvio do zagueiro Evans do West Brom acabou matando o goleiro Foster.

O Newcastle ainda teve um gol anulado nos minutos finais, quando Yedlin que tocou para Mitrovic marcar, estava em posição ilegal.