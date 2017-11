Em jogo morno, Brighton e Crystal Palace empatam clássico inédito na Premier League

O clima de rivalidade entre o Brighton and Hove Albion e o Crystal Palace finalmente chegou a era moderna do Campeonato Inglês. O clássico, apelidado de M23 Derby, por conta da rodovia que cruza Sussex (região do Brighton) a Croydon (sul de Londres, sede do Palace), ocorreu por quatro ocasiões na elite do futebol inglês, com três vitórias do Brighton e um empate, mas antes da criação da Premier League, nos anos 90.

No último confronto entre as duas equipes, realizado na semifinal dos playoffs da EFL Championship na temporada 2012/13, após o 0 a 0 em Selhurst Park, vitória por 2 a 0 no Amex Stadium por 2 a 0, com dois gols de Zaha, que esteve em campo nessa partida.

Em situações adversas na tabela, as equipes fizeram um jogo morno e não saíram do zero no placar. Com o empate, os Seagulls caíram para a 10ª colocação, com 17 pontos, enquanto os Eagles continuam na lanterna da Premier League, com apenas 9 pontos, mesma pontuação do Swansea City, que enfrentará o Chelsea nessa quarta feira (29).

A partida começou estudada e com poucas chances claras de gol. Zaha e Benteke tiveram as primeiras chances claras de gols para os visitantes, mas o Brighton responderia minutos depois com Lewis Dunk. O jogo seguia equilibrado, com oportunidades para as duas equipes que esbarravam na falta de pontaria e criatividade de seus meio campistas.

Na segunda etapa, os Seagulls melhoraram e seguiam pressionando os visitantes. Pascal Gross, bem marcado, pouco criou pelos donos da casa, enquanto o Palace continuava com sua estratégia de explorar contra ataques ou com cruzamentos para a área, mas sem resultado. Em jogo com pouca criatividade, o empate foi justo para o primeiro clássico entre as equipes na Premier League.

Os próximo compromisso do Brighton será nesse sábado (2) diante do Liverpool, também no Amex Stadium. Já o Crystal Palace jogará novamente fora de casa, desta vez diante do West Bromwich Albion, em confronto direto na luta contra o rebaixamento.