Após derrota para Leicester, Pochettino lamenta má sequência do Tottenham

Foto: Getty Images/Tottenham Hotspur FC

Após a derrota do Tottenham para o Leicester por 2 a 1, nesta terça-feira (28), pela 14ª rodada da Premier League, no King Power Stadium, Mauricio Pochettino concedeu entrevista após a partida e analisou a derrota. Os Spurs chegam a três jogos sem vencer e podem ver Arsenal se distanciar, além de ter a possibilidade de ser ultrapassado por Liverpool e Burnley.

Tottenham começou muito mal no jogo e logo no primeiro tempo Leicester abriu vantagem com dois golaços de Jamie Vardy e Riyad Mahrez. Diante disso, Pochettino falou sobre a primeira etapa da partida. "Estou muito desapontado com o desempenho do time no primeiro tempo, foi muito ruim. Você precisa competir, você precisa lutar antes de tudo e depois conseguir colocar em prática o futebol. Você não pode jogar futebol se você não competir e lutar por uma posição na Premier League. É por isso que estou tão desapontado", explicou Mauricio Pochettino.

Na segunda etapa da partida, spurs diminuíram o placar com Harry Kane, mas falharam na possibilidade de empatar ou até mesmo virar o jogo. Para o técnico, poderiam ter feito mais. "A verdade é que o jogo estava aberto e tínhamos chances de fazer gol, talvez ganhar a partida, mas no final, o resultado foi contra nós por causa do mal primeiro tempo que fizemos", analisou o argentino.

Na próxima rodada da Premier League, o Tottenham tem compromisso marcado no próximo sábado (2), contra o Watford em Vicarage Road, às 13h (de Brasília). A missão dos londrinos na partida será a de encerrar essa sequência de três jogos sem vencer, coisa que acabou tirando a agremiação do G-4 e quebrando o bom momento que vinha vivendo na competição depois de se recuperar de um mau começo jogando em casa.