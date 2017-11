Após demitir Tony Pullis, WBA acerta com Alan Pardew, ex-Newcastle e Crystal Palace

Foto: Christopher Lee/Getty Images

Pouco mais de uma semana após demitir Tony Pullis, com mais de dois anos no cargo, o West Bromwich acertou com Alan Pardew para ser seu novo treinador. O vínculo do técnico com o clube inglês será de dois anos e meio.

Pardew é um conhecido comandante do futebol inglês. O West Brom será seu sétimo clube como técnico, o sétimo inglês. Antes de chegar ao time do oeste inglês, Alan já havia trabalhado no Reading, West Ham, Southampton, Charlton Athletic, Newcastle e Crystal Palace, onde fez seu último trabalho. Pardew foi demitido do Palace ainda em 2016, e desde então estava sem cargo.

Ao site oficial, o técnico declarou que a oferta foi boa e que será uma oportunidade emocionante. "Estou entusiasmado com a oportunidade que o WBA forneceu e ansioso para começar a trabalhar com um grupo talentoso de jogadores. O desafio imediato será obter os resultados que precisamos para nos levantar. É uma oportunidade emocionante para desempenhar um papel ambicioso".

John Williams, presidente do clube, reiterou sobre a experiência de Pardew e que a qualidade do técnico será fundamental para a caminhada da equipe. "Alan traz a experiência de mais de 300 jogos da Premier League e o tipo de liderança dinâmica da qual o nosso clube pode se beneficiar. Ficamos impressionados com o que ele tinha a dizer e o que ele tem para oferecer. Esperamos uma nova e excitante era sob sua responsabilidade."

O West Bromwich vem de empate em casa contra o Newcastle nesta terça-feira (28) e chegou a 12 pontos, firmando-se no 16° lugar na Premier League. A equipe, com Alan Pardew, volta a campo no próximo sábado, quando receberá no The Hawthorns o Crystal Palace, ex-clube do seu novo técnico.