Com meteórica passagem na seleção inglesa, Everton contrata técnico Sam Allardyce

Após a demissão de Ronald Koeman, o Everton passou a ser comandado pelo interino David Unsworth, que não conseguiu modificar o panorama dos Toffees, que são apenas os 17° colocados na Premier League. Após investidas mal sucedidas nas contratações de Marco Silva (Watford) e em Paulo Fonseca (Everton), o clube recorreu a uma medida caseira para tentar salvar a temporada do clube: Sam Allardyce, o Big Sam, será o novo treinador da equipe de Liverpool, com contrato de dois anos e meio.

Aos 63 anos, Allardyce treinará sua 11ª equipe na carreira. Iniciando na temporada 1991/92 como jogador-treinador no Limerick, Sam teve passagens além do Limerick, pelo Preston North End, Blackpool, Notts County, Bolton Wanderers, Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United e Sunderland. Em sua trajetória como treinador, conquistou apenas dois títulos: a Liga Irlandesa com o Limerick e a terceira divisão inglesa com o Notts County.

Na última temporada, substituiu Alan Pardew, anunciado pelo West Bromwich Albion nessa quarta feira (29), no Crystal Palace, onde permaneceu só até o fim da temporada 2016/17, somando 24 jogos e nove vitórias, salvando a equipe do rebaixamento para a EFL Championship.

Na reta final de 2016 o treinador protagonizou um escândalo na Inglaterra por burlar regras de transferências no país, quando estava sob o comando da seleção inglesa, sendo demitido do cargo e substituído por Gareth Southgate.

Segundo noticiários britânicos, Big Sam receberá um salário "astronômico" no clube, onde ganhará cerca de 10 milhões de euros por temporada, salário superior ao de treinadores consagrados e vitoriosos como Diego Simeone (Atlético de Madrid), Massimiliano Allegri (Juventus) e Zinedine Zidane (Real Madrid). O primeiro desafio do treinador inglês no comando dos Toffees será diante do Huddersfield Town, que vem de uma goleada sofrida diante do Arsenal na última quarta feira (29). O Everton é atualmente o 13º colocado na Premier League, com 15 pontos ganhos em quatorze rodadas.