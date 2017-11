Salah e Mané marcam e comandam vitória do Liverpool sobre Stoke City

A Premier League seguiu com jogos neste meio de semana. O Liverpool viajou até Stoke on Trent para encarar o Stoke City nesta quarta-feira (29) pela 14° rodada da competição inglesa. As duas equipes vivem momentos distintos na temporada, com um brigando para se consolidar entre os melhores e o outro precisando fugir da zona da degola.

Com o calendário ficando mais apertado, o Liverpool colocou jogadores que não vinham sendo titulares com frequência, como os casos de Oxlade-Chamberlain, Lovren e Solanke. Mesmo fora de casa, os reds obtiveram o controle do jogo durante toda a partida e saíram do Bet365 Stadium com o elástico 3 a 0.

Sadio Mané marcou o primeiro ainda na etapa inicial. No segundo tempo, Mohamed Salah entrou na vaga de Solanke e marcou outras duas vezes, chegando a 12 gols e se consolidando na artilharia da competição.

Com mais três pontos, o time de Jurgen Klopp subiu duas posições ao fim da 14° rodada, estacionando na quinta colocação com 26 pontos. Já o Stoke City é apenas o 16° colocado com 13 pontos, três acima do West Ham, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

A próxima rodada, de número 15, começa já no próximo sábado (2). Fora de casa, o Liverpool encara o Brighton. Já o Stoke City volta a atuar diante de sua torcida também no mesmo dia, quando receberá o Swansea. Ambos os duelos serão às 13h no horário brasileiro de verão.