David Silva renova com Manchester City e ficará na equipe até 2020

Foto: Divulgação / Manchester City

Nesta quinta-feira (30), o Manchester City anunciou a renovação do meia David Silva, um dos símbolos do clube na última década. Com a assinatura de contrato de um ano, o atleta terá vínculo até 2020, quando poderá sair sem custo caso não haja outra negociação.

Em entrevista ao endereço oficial da equipe, o espanhol se mostrou animado com a extensão, rasgando elogios ao técnico Pep Guardiola e traçando metas para ainda mais conquistas nos próximos anos.

"Estou muito feliz por me comprometer ao futuro do City. Tenho muito orgulho do que conquistei aqui em minhas sete temporadas e meia e, com Guardiola no comando, acredito que podemos conquistar mais troféus este ano e nos próximos. Participar desse estilo de jogo é prazeroso e estou ansioso para ganhar mais títulos."

No Twitter, Silva fez um post relembrando quando chegou no clube há sete anos. Na legenda da foto, escreveu: "Quem imaginaria naquela época? Muito feliz em continuar minha carreira nesse grande clube. Obrigado aos torcedores pelo incrível apoio".

Who would have imagined back then. Very happy to continue my career in this big club.Thanks to all the fans for the amazing support. pic.twitter.com/CzmqnLCppa — David Silva (@21LVA) 30 de novembro de 2017

O diretor de futebol do clube, Txiki Begiristain, também falou sobre o novo contrato. Ele se mostrou empolgado e otimista com o futuro do camisa 21, tanto dentro como fora de campo.

"Estamos encantados com esse anúncio. Não só porque Silva foi importante para o sucesso do time nos últimos anos, mas também por permanecer como um dos jogadores-chave. Ele tem mostrado que é um dos melhores meias criativos no futebol inglês e será fundamental para o desenvolvimento de nossos jovens talentosos."

David Silva chegou à equipe de Manchester em 2010, poucos dias após ter sido campeão da Copa do Mundo com a Seleção Espanhola. Desde então, já conquistou diversos títulos com os Citizens, como duas Premier League e uma Copa da Inglaterra.

+ Sterling marca golaço no último minuto, City bate Southampton e segue fazendo vítimas