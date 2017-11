Bar promete que mudará seu nome caso Burnley se classifique para competição europeia

Foto: Nigel Roddis/Getty Images

A boa fase do Burnley é impressionante. Os Clarets são, até aqui, a grande surpresa da Premier League, ocupando, atualmente, a sexta posição, com 26 pontos – fazendo a melhor campanha da equipe na história da competição. O sucesso de Sean Dyche, treinador do clube, é tão grande, que um famoso pub da cidade fez uma proposta um tanto quanto peculiar ao ex-zagueiro de 46 anos.

O The Princess Royal Pub já havia feito algo parecido na temporada passada, quando o Burnley, então recém-promovido à Premier League, se salvou do rebaixamento, alcançando a marca de 40 pontos. O bar decretou, como uma forma de agradecimento, que Sean Dyche teria o direito de beber o que quisesse sem pagar nada.

A coisa nessa temporada, porém, é bem maior: como o Burnley está mostrando um grande futebol, empilhando bons resultados e deixando grandes clubes para trás, a possibilidade de jogar uma competição europeia pela primeira vez não sai da cabeça dos torcedores, que são considerados uns dos mais apaixonados de toda a Inglaterra.

Por isso, esse famoso pub de Burnley afirmou que, caso a equipe se classificasse para jogar em alguma competição europeia, que o treinador não teria apenas o direito de beber o que quisesse de graça, mas que mudaria seu nome para “The Dyche”, em alusão ao sobrenome de seu treinador, que é considerado como um dos principais responsáveis por essa grande campanha dos Clarets.

A próxima partida do Burnley será no próximo sábado (2), contra o Leicester City, no King Power Stadium. Com uma possível combinação de resultados, os Clarets podem ultrapassar o Liverpool e terminar a rodada na quinta posição, que dá uma vaga direta na fase de grupos da próxima Europa League.