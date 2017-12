Jogo Arsenal x Manchester United AO VIVO online pela Premier League

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Arsenal x Manchester United, valendo pela 15ª rodada da Premier League 2017/18. A transmissão começará na hora da partida, às 15h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O palco da partida será o Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. O estádio tem capacidade para pouco mais de 60 mil torcedores.

Confira a tabela!

1° - Manchester City, 40 pts

2° - Manchester United, 32 pts

3° - Chelsea, 29 pts

4° - Arsenal, 28 pts

5° - Liverpool, 26 pts

O comandante do United, José Mourinho, também conversou com a imprensa e explicou como sua equipe enfrentará o jogo de logo mais.



"Quando tivermos a bola, atacaremos com onze jogadores, porque até o goleiro precisa saber o que fazer nessas situações. Quando não tivermos a bola, defendermos com os mesmo onze jogadores."

O técnico do Arsenal, Arsène Wenger, concedeu entrevista coletiva e falou sobre a dificuldade em enfrentar um dos maiores times da Inglaterra.



"O Manchester United é um time perigoso, que tem obtido resultados fantásticos. Então, para bater uma equipe como essa, você precisar estar no seu melhor e é nisso que eu quero focar."

Arsenal x Manchester United ao vivo tempo real

Último confronto? As duas equipes se enfrentaram no dia 7 de maio deste ano, ainda na edição passada da Premier League. Na ocasião, o Arsenal venceu por 2 a 0, com gols de Xhaka e Welbeck. Veja os gols a seguir:

Já os Red Devils vêm de uma vitória contra o Watford fora de casa, em jogo bastante disputado, por 4 a 2. Os gols foram de Young (duas vezes), Martial e Lingard.

Os Gunners vêm de uma goleada contra o Huddersfield por 5 a 0, com direito a gol de quatro jogadores diferentes em bela atuação coletiva. Leia mais sobre o jogo aqui.

Atualmente, o Arsenal ocupa a quarta colocação da Premier League, com 28 pontos conquistados até o momento. Já o Manchester United está na segunda posição, com 32 pontos ganhos.