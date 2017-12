Na estreia de Big Sam, Everton derrota Huddersfild e respira na tabela

Na continuação da 15° rodada da Premier League, o Everton voltou a jogar em casa, desta vez contra o Huddersfield Town. As duas equipes entraram em campo ainda no meio da tabela e ainda próximos da zona da degola e os Toffess estreavam novo técnico, Sam Allardyce.

Fazendo valer o mando, o time de Liverpool marcou duas vezes contra o Terriers, todos os gols na segunda etapa. Sigurdsson aos dois minutos e Calvert-Lewin aos 28 formaram o placar de 2 a 0 em favor do Everton. Agora, o time de Big Sam chega na décima colocação com 18 pontos em 15 jogos. Já o Hudd é apenas o 15° com quinze pontos, cinco acima do Crystal Palace, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Jogando em casa, Allardyce colocou seu time para atacar com Rooney, Sigurdsson, Lennone Calvert-Lewin e o volume de jogo apareceu, mas o gol ainda estava em falta. Aos 26 o time da casa teve sua melhor chance, mas no rebote, Cuco Martina não tirou o goleiro Lossl do lance.

Logo aos dois minutos da segunda etapa, Sigurdsson abriu o marcador. O jovem Calvert-Lewin achou o islandês, que dominou sem problemas e bateu no saída de Lossl. O segundo veio mais tarde, com Calvert-Lewin aparecendo outra vez, encobrindo o goleiro do time inglês.

Os dois times entram em campo pela Premier League na próxima rodada. No sábado (9), o Huddersfield recebe em casa o Brighton. Já o Everton, no domingo (10), faz o clássico local contra o Liverpool em Anfield Road.