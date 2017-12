Satisfeito, Conte reconhece mudança de postura do Chelsea vitória sobre Newcastle

Google Plus

(Foto: Divulgação/Chelsea)

O Chelsea bateu o Newcastle por 3 a 1 neste sábado (2), pela 15ª rodada da Premier League, no estádio Stamford Bridge. Os blues saíram atrás logo no primeiro tempo, mas correram atrás do prejuízo e viraram o jogo minutos depois.

O técnico Antonio Conte concedeu entrevista coletiva após a partida e falou sobre a satisfação da vitória. "Estamos satisfeitos, foi um bom jogo para todos os meus jogadores. Mesmo nós começando mais devagar, fomos atrás do prejuízo e depois do 1 a 0, começamos a tocar a bola com mais intensidade e tivemos mais chances de marcar. Foi um bom desempenho de todos e estou muito feliz com isso. Não é fácil começar perdendo de 1 a 0 e ainda assim ter vontade de lutar para vencer. Era muito importante obter os três pontos e nós conseguimos", analisou o técnico.

Os gols da partida foram marcados por Gayle (Newcastle) e do lado do Chelsea, Morata marcou de cabeça e Hazard fez os outros dois que concretizaram o placar final - sendo um deles uma cavadinha de pênalti. Conte elogiou a qualidade de Hazard e Morata, elogiando a qualidade de ambos.



"Ele fez uma ótima partida, um bom jogo. Ele gosta desse tipo de futebol. Hazard é um jogador muito importante para nós porque com ele podemos mudar nosso esquema de jogo. Hazard e Morata mostraram um excelente futebol hoje, eu vi um monte de combinação que vamos aproveitar. O mais importante para mim é que marque o pênalti. Você pode decidir o que deseja, da maneira que prefere chutar, mas o mais importante é o gol e isso aconteceu, então estou feliz", disse.

Outro jogador elogiado pelo técnico foi Danny Drinkwater, que jogou neste sábado, pela segunda vez na Premier League. "Hoje ele começou o jogo no ritmo do time, um pouco mais lento, mas depois melhorou muito, juntamente com o time. É ótimo para mim ter uma outra opção, especialmente quando jogamos contra três meio-campos e tê-lo é de grande importância", finalizou Conte.

Na próxima rodada pela Premier League, o Chelsea enfrentará o West Ham, no próximo sábado (9), às 10h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres. Antes disso, o Chelsea tem compromisso marcado contra o Atlético de Madrid, na terça-feira (5), às 17h45 (de Brasília) pela fase de grupos da Uefa Champions League, em Stamford Bridge.