Watford e Tottenham empatam em jogo com pênalti não marcado no fim

Após um grande começo de temporada, o Tottenham somou, nesse sábado (2), o seu quarto jogo sem vitória na Premier League. Dessa vez, os Spurs empataram com o Watford por 1 a 1 em Vicarage Road, em uma partida válida pela 14ª rodada da competição. Os gols da partida foram marcados por Christian Kabasele, para os donos da casa, e Heung-Min Son.

Com esse resultado, as duas equipes não têm suas posições na tabela alteradas e continuam separadas por apenas três pontos. O Tottenham, sétimo colocado com 24 pontos, enfrentará o Stoke City em Wembley na 15ª rodada, no próximo sábado (9). No mesmo dia, o Watford, na oitava posição com 21 pontos, irá ao Turf Moor para enfrentar o Burnley, uma das sensações dessa temporada no Campeonato Inglês.

Os dois gols ocorreram no primeiro tempo. Aos 13 minutos, Tom Cleverley cobrou escanteio com perfeição para o zagueiro Kabasele, livre, cabecear sem chances para Lloris. O empate viria doze minutos mais tarde, quando, após uma boa troca de passes, Eriksen recebeu com liberdade pelo lado direito de ataque e cruzou na medida para Son empatar o placar e para o coreano aumentar a sua marca pessoal como o maior artilheiro asiático da Premier League.

No começo do segundo tempo, o Watford conseguiu desenvolver um bom contra-ataque logo aos 6 minutos, quando Richarlison iria puxar com velocidade pelo lado esquerdo do campo de ataque, o zagueiro Davinson Sanchez derrubou o brasileiro com um tapa na cara. Por isso, o colombiano foi expulso com um cartão vermelho direto, desfalcando os Spurs por, praticamente, todo o segundo tempo.

Com um a menos, o Tottenham se limitou a cobranças de faltas para tentar assustar a meta defendida por Gomes. Em duas ocasiões, Eriksen e Kane desperdiçaram, chutando por cima do gol. Quem chegou mais perto de marcar foi o Watford, graças a um chute na trave de Doucouré após uma rebatida da defesa do Manchester United. A partida ainda terminaria com uma polêmica, já que Eric Dier cortou uma bola com a mão dentro da área, o que seria, teoricamente, um pênalti. O juiz, porém, não viu e a partida terminou empatada em 1 a 1.