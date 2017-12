Expulso contra Arsenal, Pogba desfalca United em dérbi com Manchester City

Pogba pisou na perna de Bellerín e recebeu o cartão vermelho (Foto: Ian Kington/AFP)

O técnico do Manchester United, José Mourinho, sofreu uma grande perda para o dérbi contra o Manchester City, no próximo domingo (10), às 14h30, no Old Trafford, pela 16ª rodada da Premier League. Um dos destaques da equipe, o meio-campista Paul Pogba foi expulso na vitória contra o Arsenal, neste sábado (2), e cumprirá suspensão automática no próximo jogo da liga inglesa.

Pogba recebeu o cartão vermelho aos 29 minutos do segundo tempo. Em disputa de bola, o francês pisou na perna esquerda do ala-direito Héctor Bellerín. O árbitro do confronto, Andre Marriner, entendeu que o lance era passível de expulsão e tirou o camisa 6 da partida.

Com isso, o espanhol Ander Herrera deve substituir Pogba no dérbi de Manchester. O inglês Michael Carrick (problema cardíaco) e o belga Marouane Fellaini (rompimento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo) não estão à disposição de Mourinho. A entrada de Herrera no time titular não deve refletir em mudanças no atual sistema tático utilizado pelo treinador, o 3-4-1-2.

Antes do jogo contra o Manchester City, o United tem compromisso no meio de semana pela Uefa Champions League. Na terça-feira (5), os Reds Devils enfrentam o CSKA Moscou, no Old Trafford, pela última rodada do Grupo A da competição continental. Pogba deve ser titular nesse jogo, já que não poderá atuar no fim de semana.

O Manchester United é vice-líder da Premier League, com 35 pontos, cinco a menos que o rival e líder, Manchester City. Caso vença o dérbi, os comandados de José Mourtinho irão diminuir a diferença para a equipe de Pep Guardiola para dois pontos.