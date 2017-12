Com 'gol acrobático', David Silva marca e garante vitória do Manchester City sobre West Ham

Google Plus

INCIDENCIAS: partida válida pela 15ª rodada da premier league, disputada no etihad stadium, em manchester, na inglaterra.

De virada, o Manchester City derrotou o West Ham, neste domingo (3), no Etihad Stadium, pela 15ª rodada da Premier League. O zagueiro Ogbonna colocou os Hammers em vantagem no primeiro tempo. Porém, na etapa final, os Citizens cresceram de produção e marcaram dois gols. Otamendi empatou, enquanto David Silva, acertando um 'voleio malabarístico', decretou a vitória por 2 a 1.

Com o resultado, os Citizens mantêm a liderança e, com 43 pontos, já têm uma boa vantagem em relação ao segundo colocado, Manchester United. Os Hammers, por sua vez, continuam na zona de rebaixamento, em 18°, com apenas dez pontos ganhos até agora.

A posse de bola no primeiro tempo foi dominada plenamente pelo Manchester City, como já é característica dos times de Guardiola. O West Ham havia criado poucas oportunidades e estava sendo sufocado pelos mandantes até que, aos 44, Ogbonna recebeu cruzamento na área e inaugurou o marcador.

David Silva completa cruzamento do belga De Bruyne e marca o gol da vitória (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

No segundo tempo, os Citizens continuaram superiores, e finalmente a pressão deu resultado. Aos 10, Gabriel Jesus recebeu passe de calcanhar, invadiu a área e cruzou para Otamendi, que só empurrou a bola para o gol. A pressão continuou a aumentar, até que aos 38 David Silva se jogou em lançamento de De Bruyne e conseguiu tocar no contrapé do goleiro, virando o placar e confirmando outra vitória.

Agora, o City viajará até a Ucrânia, onde enfrentará o Shakhtar Donetsk pela Uefa Champions League na quarta-feira (6), às 17h45. O West Ham só jogará novamente no sábado (9), às 10h30, quando receberá o Chelsea pela Premier League.

