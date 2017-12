Guardiola comemora triunfo de virada na Premier League e liga alerta para dérbi de Manchester

(Foto: Clive Brunskill via Getty Images)

O Manchester City de Pep Guardiola segue fazendo história na Premier League. Após a vitória por 2 a 1 sobre o West Ham, o clube consolidou o melhor início de temporada após 15 jogos, com 40 pontos - a pontuação é igual à do Tottenham 1960/1961, mas os Citizens superam o saldo de gols dos Spurs (36 a 30).

Em entrevista pós-jogo, o treinador Guardiola fez uma breve análise sobre o confronto no Etihad Stadium. Com gols de Otamendi e David Silva, o City triunfou de virada - algo que o comandante sentiu que aconteceria logo no início do segundo tempo.

“Hoje foi diferente (da vitória sobre o) Southampton, porque (naquele jogo) não achei que fosse acontecer. Hoje, desde os cinco minutos do segundo tempo, senti que iríamos marcar. Nosso ritmo e nosso passe estavam mais rápidos e melhores, e é por isso que estamos tão feliz. Todo jogo é duro, e é importante manter nosso impulso”, afirmou.

Guardiola orienta David Silva, que marcou gol da virada dos Citizens (Foto: Manchester City FC)

Os resultados deste domingo (3) ainda consagram outro recorde dos Citizens - ao longo da história, o Man City é a quinta equipe na Premier League a alcançar 13 vitórias consecutivas no torneio. Os comandados de Guardiola se igualam a Sunderland e Preston (ambos em 1891/92), Arsenal (2001/02) e Chelsea (2016/17).

A expectativa também é grande para o dérbi de Manchester na próxima rodada, no domingo (10). Para Guardiola, a elevada altura dos jogadores do United liga um sinal de alerta na defesa do City, principalmente em jogadas aéreas e de bola parada.

"Falamos muito sobre defender bolas aéreas, mas eles (West Ham) são mais altos. Isso vai acontecer novamente semana que vem diante do United, então temos que tentar e ceder menos”, completou.