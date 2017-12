Com direito a Merseyside Derby, Copa da Inglaterra tem seus duelos da terceira fase definidos

Foto: Divulgação/FA

Foram sorteados nessa segunda feira (4) os chaveamentos da terceira fase da competição de clubes mais antiga do mundo, a FA Cup (Copa da Inglaterra). Com a entrada dos clubes da Premier League e da EFL Championship, as 32 partidas irão ocorrer entre os dias 5 e 8 de janeiro de 2018. A segunda fase ainda está em andamento, portanto em alguns confrontos, não há a definição do duelo.

O grande destaque para essa fase da competição fica por conta de três clássicos. O primeiro é o Merseyside Derby, entre Everton e Liverpool, que será jogado no Goddison Park. As equipes já se enfrentaram diversas vezes pela FA Cup, sendo a última vez nas semifinais da temporada 2011/12, com vitória dos Reds por 2 a 1, em Wembley, diante dos Toffees.

Outro duelo que chama a atenção fica por conta do M23 Derby, entre Brighton and Hove Albion e Crystal Palace, que será jogado no Amex Stadium, casa dos Seagulls, além disso Middlesbrough e Sunderland farão o Tess-Wear Derby, de equipes do norte da Inglaterra.

O atual campeão do torneio, o Arsenal, visitará o City Ground para encarar o Nottingham Forest. O Chelsea, vice campeão na temporada passada, jogará contra o Norwich City. Outro duelo que chama atenção será entre Manchester City e Burnley, envolvendo duas equipes da Premier League.

Sorteio completo da terceira fase da FA Cup

Ipswich Town vs Sheffield United

Watford vs Bristol City

Birmingham City vs Burton Albion

Liverpool vs Everton

Brighton vs Crystal Palace

Aston Villa vs Woking ou Peterborough United

Bournemouth vs AFC Fylde ou Wigan Athletic

Coventry City vs Stoke City

Newport County vs Leeds United

Bolton Wanderers vs Huddersfield Town

Port Vale ou Yeovil Town vs Bradford City

Nottingham Forest vs Arsenal

Brentford vs Notts County

Queens Park Rangers vs Milton Keynes Dons

Manchester United vs Derby County

Forest Green Rovers ou Exeter City vs West Bromwich Albion

Doncaster Rovers vs Slough Town ou Rochdale

Tottenham vs AFC Wimbledon

Middlesbrough vs Sunderland

Fleetwood Town ou Hereford vs Leicester City

Blackburn Rovers ou Crewe Alexandra vs Hull City

Cardiff City vs Mansfield Town

Manchester City vs Burnley

Shrewsbury Town vs West Ham

Wolves vs Swansea City

Stevenage vs Reading

Newcastle United vs Luton Town

Millwall vs Barnsley

Fulham vs Southampton

Wycombe Wanderers vs Preston Norh End

Norwich City vs Chelsea

Gillingham ou Carlisle United vs Sheffield Wednesday