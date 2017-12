Técnico do Watford rebate críticas de Sam Allardyce: "Não fazem nenhum sentido"

Foto: Serena Taylor via Getty Images

O técnico do Watford, o português Marco Silva, respondeu aos comentários provocativos do treinador do Everton, Sam Allardyce. Antes de assinar com o ex-técnico da seleção inglesa, os Toffees haviam procurado o português, que preferiu seguir no Watford.

Allardyce, 63, disse que o histórico de Silva não se compara ao dele, dizendo que "ele rebaixou o Hull City na temporada passada". O português de 40 anos rebateu o inglês.

"Veja o que ele (Allardyce) estava fazendo quando tinha 40 anos ou veja as sete primeiras temporadas dele como treinador de futebol. Aí compare comigo, veja o que estou fazendo aos 40 ou espere eu chegar aos 63 e faça a comparação" disse Silva.

"Essa comparação dele não faz sentido algum. É como comparar o Richarlison (atacante do Watford), que já marcou cinco vezes na Premier League com o veterano Peter Crouch (atacante do Stoke City). Crouch tem quase 37 anos e o Richarlison, 20. Peter já jogou inúmeros jogos e o Richarlison chegou agora" ressaltou o português.

O jovem técnico Marco Silva começou sua carreira de treinador em 2012 no Estoril. Depois seguiu para o Sporting em 2015, onde conquistou a Taça de Portugal. Na temporada seguinte foi para o Olympiacos e foi campeão nacional com a equipe grega.

Silva chegou à Premier League em janeiro de 2016, com o objetivo de salvar o Hull City do rebaixamento e ,mesmo não conseguindo, se destacou pelo bom trabalho que fez. Está no Watford desde o início da temporada 2017/18.

Sam Allardyce, por sua vez, antes de assinar com o Everton havia sido incumbido de salvar o Crystal Palace do rebaixamento na temporada 2016/17 e conseguiu manter a equipe londrina na Premier League.

Antes da passagem pelo Palace, "Big Sam" ,como é conhecido na Inglaterra, foi técnico da Seleção Inglesa. Como treinador do English Team, Allardyce ficou apenas 67 dias no comando da seleção e disputou um jogo, visto que esteve envolvido em um escândalo na FA e por isso, deixou a seleção nacional.